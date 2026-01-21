Сомнительная экономия: чем грозит самостоятельная замена моторного масла

Рост цен на автомобильные комплектующие и услуги СТО заставляет водителей искать все новые способы экономии. Один из популярных - замена моторного масла в гараже своими руками. Однако не всегда это оказывается простой и выгодной альтернативой.

© Российская Газета

В парадигме частой замены смазки многие выбирают достойные, но не долгоиграющие составы, которые нуждаются в обновлении каждые 5-6 тысяч километров. Это позволяет снизить затраты на работу сервиса. Но как быть тем, у кого нет гаража с ямой?

Здесь на помощь бережливым владельцам приходят специальные насосы для откачки масла через канал щупа. Они стоят от 700 рублей и позволяют заменить масло без необходимости взаимодействия с картером двигателя. Однако возникает резонный вопрос: стоит ли игра свеч?

С одной стороны, использование данного устройства позволяет сэкономить время и силы. Не нужно искать яму или подъемник, а работа занимает всего 15 минут. С другой стороны, есть серьезные риски.

Специалисты портала "Автовзгляд" предупреждают, что при использовании насоса вся грязь, намытая маслом в моторе, остается в картере, а не стекает в бак, как при традиционной замене. Это может снизить эффект от заливки нового состава и привести к быстрому износу двигателя. Особенно это актуально для старых силовых агрегатов с большим пробегом. Шлаковые отложения, которые не удалили, могут забивать каналы в моторе, скапливаться на стенках цилиндров и снижать ресурс ДВС.

Резюмируя, стоит отметить, что несмотря на то, что использование насосов может быть удобным подспорьем в гараже, важно помнить о возможных нюансах и не применять этот метод постоянно. Перед тем как производить замену масла подобным образом, специалисты настоятельно рекомендуют изучить особенности вашего автомобиля и проконсультироваться с профессионалами.

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем опасно игнорирование неисправностей на приборной панели автомобиля.