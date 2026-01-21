Почему автоматической трансмиссии не существует?

Эксперт объяснил, почему ни у одного автомобиля нет автоматической трансмиссии

Автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач, с некоторых пор породил непонятный термин – автоматическая трансмиссия. Но говорить так неграмотно. И вот почему.

Трансмиссия – это совокупность деталей и узлов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля. В нее, таким образом, могут входить карданный вал, коробка передач, дифференциал, приводы колес со ШРУСами и т.п.

Термин «автоматическая» при этом может относиться только к коробке передач. Ни автоматических ШРУСов, ни автоматических карданных валов в природе пока не существует. Поэтому и трансмиссия не может быть автоматической.

Не станем же мы называть автоматическим весь автомобиль при наличии в нем автоматической коробки передач?