Что обозначает категория М в правах и как ее получить в 2026 году: пошаговая инструкция
В конце 2025 года Общественная палата предложила обязать водителей электросамокатов получать права категории М, но по упрощенной схеме — только с теоретическим экзаменом. Сейчас эта категория распространяется на скутеры, мопеды и прочие легкие транспортные средства, но обычно ее получают заодно с другими — например, с А, нужной для вождения мотоцикла. «Лента.ру» рассказывает, что такое категория М и когда ее нужно оформить, а также приводит пошаговую инструкцию по получению таких прав в 2026 году.
Что такое категория М
Водительские права в России делятся на 16 категорий, которые названы латинскими буквами. Каждая означает, что владелец водительского удостоверения имеет право управлять транспортным средством определенного типа.
Например, самая распространенная категория B позволяет водить машину с максимальной массой до 3,5 тонны, в которых помимо водителя могут разместиться до восьми пассажиров. Проще говоря, такие права разрешают садиться за руль легковых авто — от малолитражек до минивэнов.
«До 2013 года езда на мопедах, скутерах и им подобных средствах передвижения никак не контролировалась, прав на управление ими не требовалось, — рассказал «Ленте.ру» автоинструктор с 40-летним стажем Павел Юдаев. — На скутерах по трассам гоняли буквально дети, а если говорить о взрослых, то я часто встречал на дороге, например, пьяных водителей скутеров или мопедов. Но инспекторы ГАИ ничего не могли сделать таким водителям: прав у них нет как таковых, а сами скутеры тогда приравнивались к пешеходам. Однако количество таких транспортных средств со временем росло и, соответственно, росло число ДТП, связанных с ними».
В 2013 году в России ввели права категории М. Они налагали на ТС ограничения по объему двигателя и давали разрешение на управление мопедами, скутерами, мотороллерами и легкими квадрициклами, включая электрические. В автошколах также появился отдельный курс обучения «Мопеды».
Права категории М можно получить раньше, чем все остальные. Документ выдается по достижении 16 лет. Для сравнения: возраст для получения прав категории B (легковые автомобили) — 18 лет, а на права категории D (автобусы) можно сдать лишь с 21 года.
При этом зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает, что сейчас категория М невостребованна. По его словам, обычно ее получают автоматом с другими категориями, но почти никогда — отдельно. Поэтому Холодов предложил распространить категорию на другие виды транспорта — прежде всего на электросамокаты.
Какой транспорт можно водить
Права категории М распространяются на водителей таких транспортных средств:
- легкий квадрицикл (массой до 350 килограммов) — не путать с квадроциклом, который не предназначен для езды по дорогам общего пользования;
- минибайк;
- мопед;
- мотороллер;
- скутер.
У всех перечисленных транспортных средств максимальная скорость должна быть до 50 километров в час, объем двигателя не должен превышать 50 кубических сантиметров, а мощность — 4 киловатта.
Если технические характеристики больше, то водить такое транспортное средство можно только с правами для мотоциклов — категории А или А1.
В марте 2025 года Министерство транспорта РФ подготовило законопроект об ответственности за ДТП владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). А разговоры о введении прав для водителей СИМ идут уже давно. Следственный комитет РФ предложил Госдуме включить в категорию М1 электросамокаты с двигателем мощностью до 0,25 киловатта, в категорию М — от 0,25 до 4 киловатт. Свыше 4 киловатт — в категорию А (мотоциклы). «Некоторые электросамокаты имеют технические характеристики, сравнимые со скутерами и мопедами. В этом случае понадобятся права с категорией М. Поэтому я советую тщательно проверять характеристики электросамоката или электроколеса. Если они высокие, то водителя могут привлечь к ответственности за управление ТС без прав», — подчеркнул автоинструктор Павел Юдаев.
Можно ли водить квадроцикл с правами категории М
Квадроцикл и квадрицикл отличаются не только одной буквой — это разные средства передвижения. Подробнее об этом «Ленте.ру» рассказал член клуба квадроциклистов «Колеса-К» Роман Петренко.
«У нас под понятием квадроцикл подразумевается четырехколесный мотовездеход, а на Западе, например, просто четырехколесный мотоцикл. Это серьезная машина, которая может перевозить достаточно тяжелые грузы и ездить не просто за городом, а по реальному и серьезному бездорожью. Квадроциклы мощностью от 60 лошадиных сил — это уже техника даже не для туризма, а для экспедиций.
А квадрицикл — это удобная машина для езды в городе или в дачном поселке — короче, по дорогам общего пользования. Даже полноприводный квадрицикл с высоким клиренсом (дорожным просветом) непригоден для сложного бездорожья, максимум — это проселок», — объяснил Роман Петренко.
Как получить права
Права категории М для вождения мопеда нужно получать в любом случае — независимо от того, планируете ли вы брать транспорт в аренду или покупать собственный.
Если вы сдаете на права категории В или любой другой категории, дополнительно учиться на категорию М не нужно. «Категория М открывается автоматически при получении в ГАИ любой другой категории в водительском удостоверении. А вот получить категорию М без сдачи экзамена, если у вас нет других категорий, не получится», — объяснил Павел Юдаев.
Пошаговая инструкция по получению прав категории М
Шаг 1. Выбрать автошколу
У автошколы должна быть лицензия на право обучать водителей категории М. Проверить организацию можно по списку Госавтоинспекции.
Шаг 2. Подать документы
В пакет необходимых документов входят:
- паспорт гражданина РФ;
- письменное согласие родителей или опекунов на обучение;
- копия паспорта одного из родителей или опекунов;
- заполненный договор с автошколой;
- квитанция об оплате обучения;
- фотография 3х4 (шесть штук);
- медицинская справка, указывающая, что нет противопоказаний к управлению легкими квадрициклами или мопедами.
Шаг 3. Пройти обучение
Обычно обучение на категорию М занимает два месяца, в которые входят:
- 104 академических часа (по 45 минут) теории;
- 18 полноценных часов вождения для «механики» и 16 часов — для «автомата».
По закону, минимальный срок обучения — 120 часов для «автомата» и 122 часа для «механики», включая время на экзамене в ГАИ. Из них практика занимает 48 и 50 часов соответственно, но в нее, помимо вождения, входят, например, уроки оказания первой помощи и изучение устройства ТС.
На время обучения автошкола предоставляет мопед и защитную экипировку, включая шлем.
Шаг 4. Сдать внутренний экзамен
Если автошкола сочла знания учащегося достаточными, его допускают к сдаче экзамена в ГАИ.
Потребуется собрать документы:
- паспорт гражданина РФ;
- письменное согласие родителей или опекунов;
- заявление на получение прав;
- документ об окончании автошколы и экзаменационный лист;
- медицинская справка о допуске к управлению мопедами или легкими квадрициклами;
- квитанция об оплате госпошлины;
- фотография 3х4.
Шаг 5. Сдать экзамен в ГАИ
Он проходит в два этапа — теория и практика, каждый по два часа. Сначала проверяют знания ПДД и поведения на дороге.
Практические экзамены состоят из упражнений на маневрирование, парковку и остановку:
- габаритная восьмерка;
- габаритный коридор;
- змейка;
- остановка для посадки или высадки пассажира;
- парковка и выезд с нее;
- скоростное маневрирование.
Экзамен можно пересдать два раза, интервал между каждой попыткой составляет неделю. Если сдать на права не удалось и за это время, то следующий экзамен пройдет через месяц.
Если же экзамены сданы успешно, права водитель получает в тот же день.
Сколько стоит получить права
Цена прав категории М складывается из трех сумм, которые разнятся в зависимости от региона и выбранной автошколы:
- обучение в автошколе — от 10 до 40 тысяч рублей;
- медицинская комиссия — 3-6 тысяч рублей;
- единая госпошлина — 4000 рублей за обычное удостоверение, 6000 рублей — за удостоверение нового поколения с биометрией.
Таким образом, права с категорией М будут стоить от 17 до 52 тысяч рублей.
Штраф за отсутствие прав категории М
В беседе с «Лентой.ру» управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин рассказал об ответственности за отсутствие у водителя мопеда или скутера прав с категорией М.
Согласно статье 25 КоАП, управлять транспортным средством можно только с удостоверением установленного образца на соответствующую категорию.
Отсутствие прав грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей или дополнительным наказанием в виде обязательных работ и даже административного ареста.
Если сотрудник ГАИ остановил нарушителя на дороге, он составляет протокол, в котором должны быть указаны:
- дата, время, место;
- данные нарушителя;
- суть нарушения.
«Протокол подписывается нарушителем, ему выдается копия, он отстраняется от управления транспортным средством и, согласно статье 27.13 КоАП РФ), транспортное средство увозится на штрафстоянку», — заключил Юрий Митин.