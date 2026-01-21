Что обозначает категория М в правах и как ее получить в 2026 году

В конце 2025 года Общественная палата предложила обязать водителей электросамокатов получать права категории М, но по упрощенной схеме — только с теоретическим экзаменом. Сейчас эта категория распространяется на скутеры, мопеды и прочие легкие транспортные средства, но обычно ее получают заодно с другими — например, с А, нужной для вождения мотоцикла. «Лента.ру» рассказывает, что такое категория М и когда ее нужно оформить, а также приводит пошаговую инструкцию по получению таких прав в 2026 году.

Что такое категория М

Водительские права в России делятся на 16 категорий, которые названы латинскими буквами. Каждая означает, что владелец водительского удостоверения имеет право управлять транспортным средством определенного типа.

Например, самая распространенная категория B позволяет водить машину с максимальной массой до 3,5 тонны, в которых помимо водителя могут разместиться до восьми пассажиров. Проще говоря, такие права разрешают садиться за руль легковых авто — от малолитражек до минивэнов.

«До 2013 года езда на мопедах, скутерах и им подобных средствах передвижения никак не контролировалась, прав на управление ими не требовалось, — рассказал «Ленте.ру» автоинструктор с 40-летним стажем Павел Юдаев. — На скутерах по трассам гоняли буквально дети, а если говорить о взрослых, то я часто встречал на дороге, например, пьяных водителей скутеров или мопедов. Но инспекторы ГАИ ничего не могли сделать таким водителям: прав у них нет как таковых, а сами скутеры тогда приравнивались к пешеходам. Однако количество таких транспортных средств со временем росло и, соответственно, росло число ДТП, связанных с ними».

В 2013 году в России ввели права категории М. Они налагали на ТС ограничения по объему двигателя и давали разрешение на управление мопедами, скутерами, мотороллерами и легкими квадрициклами, включая электрические. В автошколах также появился отдельный курс обучения «Мопеды».

Права категории М можно получить раньше, чем все остальные. Документ выдается по достижении 16 лет. Для сравнения: возраст для получения прав категории B (легковые автомобили) — 18 лет, а на права категории D (автобусы) можно сдать лишь с 21 года.

При этом зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает, что сейчас категория М невостребованна. По его словам, обычно ее получают автоматом с другими категориями, но почти никогда — отдельно. Поэтому Холодов предложил распространить категорию на другие виды транспорта — прежде всего на электросамокаты.

Какой транспорт можно водить

Права категории М распространяются на водителей таких транспортных средств:

легкий квадрицикл (массой до 350 килограммов) — не путать с квадроциклом, который не предназначен для езды по дорогам общего пользования;

минибайк;

мопед;

мотороллер;

скутер.

У всех перечисленных транспортных средств максимальная скорость должна быть до 50 километров в час, объем двигателя не должен превышать 50 кубических сантиметров, а мощность — 4 киловатта.

Если технические характеристики больше, то водить такое транспортное средство можно только с правами для мотоциклов — категории А или А1.

В марте 2025 года Министерство транспорта РФ подготовило законопроект об ответственности за ДТП владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). А разговоры о введении прав для водителей СИМ идут уже давно. Следственный комитет РФ предложил Госдуме включить в категорию М1 электросамокаты с двигателем мощностью до 0,25 киловатта, в категорию М — от 0,25 до 4 киловатт. Свыше 4 киловатт — в категорию А (мотоциклы). «Некоторые электросамокаты имеют технические характеристики, сравнимые со скутерами и мопедами. В этом случае понадобятся права с категорией М. Поэтому я советую тщательно проверять характеристики электросамоката или электроколеса. Если они высокие, то водителя могут привлечь к ответственности за управление ТС без прав», — подчеркнул автоинструктор Павел Юдаев.

Можно ли водить квадроцикл с правами категории М

Квадроцикл и квадрицикл отличаются не только одной буквой — это разные средства передвижения. Подробнее об этом «Ленте.ру» рассказал член клуба квадроциклистов «Колеса-К» Роман Петренко.

«У нас под понятием квадроцикл подразумевается четырехколесный мотовездеход, а на Западе, например, просто четырехколесный мотоцикл. Это серьезная машина, которая может перевозить достаточно тяжелые грузы и ездить не просто за городом, а по реальному и серьезному бездорожью. Квадроциклы мощностью от 60 лошадиных сил — это уже техника даже не для туризма, а для экспедиций.

А квадрицикл — это удобная машина для езды в городе или в дачном поселке — короче, по дорогам общего пользования. Даже полноприводный квадрицикл с высоким клиренсом (дорожным просветом) непригоден для сложного бездорожья, максимум — это проселок», — объяснил Роман Петренко.

Как получить права

Права категории М для вождения мопеда нужно получать в любом случае — независимо от того, планируете ли вы брать транспорт в аренду или покупать собственный.

Если вы сдаете на права категории В или любой другой категории, дополнительно учиться на категорию М не нужно. «Категория М открывается автоматически при получении в ГАИ любой другой категории в водительском удостоверении. А вот получить категорию М без сдачи экзамена, если у вас нет других категорий, не получится», — объяснил Павел Юдаев.

Пошаговая инструкция по получению прав категории М

Шаг 1. Выбрать автошколу

У автошколы должна быть лицензия на право обучать водителей категории М. Проверить организацию можно по списку Госавтоинспекции.

Шаг 2. Подать документы

В пакет необходимых документов входят:

паспорт гражданина РФ;

письменное согласие родителей или опекунов на обучение;

копия паспорта одного из родителей или опекунов;

заполненный договор с автошколой;

квитанция об оплате обучения;

фотография 3х4 (шесть штук);

медицинская справка, указывающая, что нет противопоказаний к управлению легкими квадрициклами или мопедами.

Шаг 3. Пройти обучение

Обычно обучение на категорию М занимает два месяца, в которые входят:

104 академических часа (по 45 минут) теории;

18 полноценных часов вождения для «механики» и 16 часов — для «автомата».

По закону, минимальный срок обучения — 120 часов для «автомата» и 122 часа для «механики», включая время на экзамене в ГАИ. Из них практика занимает 48 и 50 часов соответственно, но в нее, помимо вождения, входят, например, уроки оказания первой помощи и изучение устройства ТС.

На время обучения автошкола предоставляет мопед и защитную экипировку, включая шлем.

Шаг 4. Сдать внутренний экзамен

Если автошкола сочла знания учащегося достаточными, его допускают к сдаче экзамена в ГАИ.

Потребуется собрать документы:

паспорт гражданина РФ;

письменное согласие родителей или опекунов;

заявление на получение прав;

документ об окончании автошколы и экзаменационный лист;

медицинская справка о допуске к управлению мопедами или легкими квадрициклами;

квитанция об оплате госпошлины;

фотография 3х4.

Шаг 5. Сдать экзамен в ГАИ

Он проходит в два этапа — теория и практика, каждый по два часа. Сначала проверяют знания ПДД и поведения на дороге.

Практические экзамены состоят из упражнений на маневрирование, парковку и остановку:

габаритная восьмерка;

габаритный коридор;

змейка;

остановка для посадки или высадки пассажира;

парковка и выезд с нее;

скоростное маневрирование.

Экзамен можно пересдать два раза, интервал между каждой попыткой составляет неделю. Если сдать на права не удалось и за это время, то следующий экзамен пройдет через месяц.

Если же экзамены сданы успешно, права водитель получает в тот же день.

Сколько стоит получить права

Цена прав категории М складывается из трех сумм, которые разнятся в зависимости от региона и выбранной автошколы:

обучение в автошколе — от 10 до 40 тысяч рублей;

медицинская комиссия — 3-6 тысяч рублей;

единая госпошлина — 4000 рублей за обычное удостоверение, 6000 рублей — за удостоверение нового поколения с биометрией.

Таким образом, права с категорией М будут стоить от 17 до 52 тысяч рублей.

Штраф за отсутствие прав категории М

В беседе с «Лентой.ру» управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин рассказал об ответственности за отсутствие у водителя мопеда или скутера прав с категорией М.

Согласно статье 25 КоАП, управлять транспортным средством можно только с удостоверением установленного образца на соответствующую категорию.

Отсутствие прав грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей или дополнительным наказанием в виде обязательных работ и даже административного ареста.

Если сотрудник ГАИ остановил нарушителя на дороге, он составляет протокол, в котором должны быть указаны:

дата, время, место;

данные нарушителя;

суть нарушения.