Почему не стоит размораживать автомобиль кипятком

Нередко автолюбители пытаются побыстрее освободить свою машину от снежного и ледяного плена с помощью кипятка. Генеральный директор MIGTORG Александр Коротков предостерег водителей от такого способа в эфире радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

«Почти гарантированно облезет и потрескается лак, а при попадании кипятка на холодное стекло оно с высокой вероятностью даст трещину или даже разобьется. Но и это еще не все — хуже всего, когда эта вода не успевает стечь и моментально застывает, образуя на кузове и стеклах плотную, монолитную ледяную корку, справиться с которой будет в разы сложнее, чем с обычным снегом», — предупредил Александр Коротков.

Достаточно всего несколько циклов таяния и замерзания, после чего вода начнет проникать в трещины лака и увеличивать их. Со временем такие процессы ведут к коррозии и покрытие автомобиля разрушается. Также эксперт развеял опасения о том, что большой слой снега на крыше автомобиля может ее продавить. Он отметил, что для современных моделей седанов и кроссоверов это не представляет опасности.