Эксперты назвали скорость износа батарей электромобилей

Компания Geotab провела исследование и выяснила, какой срок службы у батарей электрокаров. Эксперты проанализировали данные более чем 22,7 тысячи электромобилей 21 модели, находящихся в реальной эксплуатации. О результатах проделанной работы сообщил портал Hi-News.ru.

© Lenta.ru

Средний годовой показатель износа емкости батарей оказался на уровне 2,3 процента, что позволяет говорить о сроке службы аккумулятора от 13 лет и более при постепенном износе. Сильного ускорения старения со временем исследование не выявило.

Батарея обычно считается непригодной для использования в электромобиле при потере около 70-75 процентов первоначальной емкости. После более чем десяти лет эксплуатации батарея электромобиля сохраняет почти 75 процентов первоначальной емкости. Этот показатель превышает средний срок владения таким автомобилем в США, который там составляет восемь лет.

Результаты исследования показали, что на скорость износа батареи влияет модель машины, климат, стиль и регулярность вождения, а также способы зарядки. Так, систематическое использование быстрых зарядных станций постоянного тока сокращает ресурс быстрее, чем медленная зарядка переменным током (Level 2), из-за повышения температуры батареи при быстром режиме.

Эксперты напомнили, что исследование 2024 года зафиксировало более низкий средний показатель деградации — на уровне 1,8 процента за год. В компании это объяснили расширением выборки данных и возросшей популярностью быстрой зарядки.

