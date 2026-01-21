Автоэксперт дал советы по уходу за машиной в мороз

Автоэксперт Руслан Кирьянов дал советы по уходу за машиной в зимний период.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он заявил, что более старые автомобили лучше всего убрать в гараж.

«Потому что могут потечь сальники, может замёрзнуть топливо. Поэтому, желательно, убрать их в гаражи, если есть такая возможность», — сообщил он.

Как отметил Кирьянов, более новые авто тоже желательно держать в гараже.

«Если такой возможности нет, необходимо поддерживать температуру автомобиля. Учитывая, что морозы будут короткие, можно в принципе автомобиль не заводить в это время», — считает он.

Эксперт добавил, что ещё один вариант — прогревать машину каждые четыре часа, чтобы она не успевала полностью остыть.

