Грозит стать недвижимостью: почему Zeekr 9X в РФ ломаются

У гибридного кроссовера Zeekr 9X, который активно завозится в Россию по параллельному импорту, выявлена конструктивная проблема с задним мотор-редуктором. Как сообщает журнал Motor, при пробегах до 8 тысяч км у автомобилей массово нарушается герметичность узла из-за трещин в магниевом корпусе.

По информации издания, только за январь по всей стране зафиксировано более десяти подобных случаев. Неисправность проявляется после резких ускорений, когда на редуктор возрастает нагрузка на скручивание. Потерю герметичности владельцы обнаруживают по розовым потекам антифриза под автомобилем.

Аналогичные случаи неисправностей Zeekr 9X фиксируются и в Китае, в том числе в социальных сетях, что указывает на системный характер проблемы.

Стоимость нового заднего мотор-редуктора из наличия оценивается в 750 тыс. рублей. При заказе из Китая цена составляет около 580 тыс. рублей, однако срок поставки достигает 15-25 дней.

В качестве альтернативы некоторые сервисы предлагают сварку и усиление треснувшего корпуса за 30-50 тыс. рублей, при условии наличия специалистов по работе с магниевыми сплавами. При этом эксперты отмечают, что такая мера не гарантирует полного устранения проблемы.

Zeekr официально не объявляла отзывную кампанию. В случае ее запуска российские владельцы, приобретавшие автомобили по параллельному импорту, не смогут рассчитывать на бесплатный ремонт. Участники рынка рекомендуют потенциальным покупателям оформлять расширенные страховые программы, а продавцы рассматривают возможность превентивного усиления узла на новых автомобилях.

О Zeekr 9X

Пресс-служба Zeekr

Zeekr 9X является флагманской моделью бренда и первым последовательно-параллельным гибридом марки. Автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором разработки Volvo мощностью 279 л.с. и электромоторами. В топовой версии отдача достигает 1400 л.с.

В РФ наиболее популярной является Zeekr 9X в версии Max, так как для управления автомобилем достаточно водительского удостоверения категории B. Мощность данной версии составляет 897 л.с.

На китайском рынке Zeekr 9X продается по цене от 440 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 4,9 млн рублей. В России стоимость автомобиля по параллельному импорту составляет 8-9 млн рублей, дополнительно взимается утильсбор в размере 3,2 млн рублей. В результате итоговая цена достигает 11-12 млн рублей.

По словам участников рынка, спрос на модель в России остается высоким, несмотря на стоимость. Покупателями, как правило, становятся клиенты, ранее владевшие флагманскими моделями BMW, Mercedes-Benz и других премиальных брендов.