Когда отключает камеры и водители не получают с них штрафы

ЦОДД: в снегопад дорожные камеры с неочевидными нарушениями отключаются. В Москве комплексы видеофиксации нарушений ПДД отключают, если они выдают неочевидные результаты. Об этом журналу Motor рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ГКУ ЦОДД) правительства Москвы.

При первичной проверке материала с камер техник сначала оценивает фактическую обстановку на дороге, сообщили в Центре.

«Если на записи зафиксировано нарушение, связанное с дорожной разметкой, например, выезд на выделенную полосу или пересечение сплошной линии, но сама разметка на фото не видна или плохо различима, материал всё равно передается в Госавтоинспекцию, — сообщили Motor в ЦОДД. — Однако к нему добавляется специальная служебная пометка о плохой видимости разметки. Если от одной камеры продолжительное время поступают только такие записи, где нарушение неочевидно, работу этого комплекса могут временно приостановить».

В Центре особо отметили, что есть важное исключение из этого правила. Если камера зафиксировала нарушение требований дорожного знака или проезд на запрещающий сигнал светофора, и при этом сам знак или сигнал хорошо видны в кадре, состояние проезжей части и разметки в расчёт не берётся.

В этой ситуации материал проходит первичную проверку положительно. Он передается в ГИБДД уже без каких-либо пометок, и инспектор принимает окончательное решение на основе очевидного и чёткого нарушения, заключили в ГКУ правительства Москвы.

