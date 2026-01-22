Как проверить историю "серого" авто из-за рубежа

Параллельный импорт стал спасением для многих водителей, желающих приобрести импортный автомобиль известного бренда. Однако при покупке такой машины с рук важно убедиться в ее надлежащем состоянии.

© РИА Новости

Эксперт Сергей Лымарь рассказал порталу "Автовзгляд", как проверить ЭБУ "серой" машины с помощью специальных приложений и не купить "кота в мешке".

Для проверки понадобятся OBD2-сканер, мобильное приложение и доступ к VIN-коду. Подключив диагностическое оборудование к машине через разъем в салоне, нужно включить зажигание без запуска двигателя и открыть приложение. Если оборудование не видит ЭБУ, возможно, есть блокировка или отсутствует питание в разъеме.

Далее нужно сверить показания одометра с данными на табличке в двери и в ПТС. Если VIN не читается или отличается, машина могла быть скорректирована, пробег скручен или номер кузова изменен после угона.

Чтобы узнать реальный пробег, нужно проверить его в блоках ЭБУ двигателя, АКП, ABS, подушек безопасности и иммобилайзера. Если показания различаются, пробег скручен, предупреждает эксперт.

Также можно проверить историю неисправностей и адаптаций. Особое внимание стоит уделить ошибкам типа U0155, которые могут означать замену или отключение блока подушек безопасности после ДТП.

После проверки нужно сохранить отчет и сверить его с сервисной историей. Если продавец предоставляет сервисную книжку, следует сравнить даты ТО с данными из ЭБУ.

Резюмируя, важно помнить, что кузов могут покрасить под прибор, а документы - подделать. Уделите особое внимание углубленному изучению электронных блоков машины и, по возможности, закажите историю обслуживания автомобиля в другой стране. Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов и приобрести действительно качественный автомобиль.

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем грозит удаление ошибок с приборной панели без ремонта авто.