Как не переохладить двигатель зимой?

Эксперт Ревин рассказал про опасности недогрева моторов в морозы

© За рулем

Если двигатель не нагревается до рабочей температуры, он быстрее изнашивается, тратит больше топлива и не обеспечивает достаточный обогрев салона. Особенно важно поддерживать рабочую температуру для дизельных двигателей, которые часто страдают от недогрева.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо проверить несколько параметров и принять соответствующие меры.

Первым делом нужно убедиться, что термостат поддерживает правильную температуру двигателя. Некоторые ориентируются на стрелку на панели приборов, но у многих автомобилей такого указателя нет, а те, что есть, могут показывать температуру в виде прямоугольников, которые автолюбители называют «шоколадками».

Например, четыре «шоколадки» на Ларгусе могут обозначать как 80°С, так и 100°С. Для более точной проверки используйте дополнительный прибор, который подключается к разъему OBD II или сканер типа ELM 327, работающий с диагностической программой на смартфоне.

Во время длительной поездки температура должна быть немного выше справочной температуры открытия клапана термостата. Если она ниже, значит, термостат неисправен и не выполняет свою функцию.

Есть любители жонглировать зимними и летними термостатами. В этом случае важно не забыть вовремя поставить зимний.

Также важно проверять исправность штатных жалюзи с электронным управлением, которые могут обеспечивать нормальное температурное состояние двигателя зимой.

Некоторые автомобили комплектуются пластмассовой заглушкой отверстия в бампере для зимнего периода. В этом случае ее лучше устанавливать до наступления морозов.

Если на автомобиле с завода предусмотрена защита силового агрегата, убедитесь, что она на месте.

Если производитель не предусмотрел штатную защиту двигателя, обязательно установите её на зиму. Это поможет предотвратить попадание ледяных глыб под автомобиль и сохранит тепло силового агрегата.

Чтобы уменьшить обдув мотора ледяным воздухом, можно установить картонку перед радиатором. Ее лучше спрятать в щель между радиатором и бампером, чтобы она не была видна. Оставьте часть радиатора, за которой работает электровентилятор, открытой. Это позволит избежать перегрева двигателя в оттепель.

Для быстрого прогрева двигателя после запуска на морозе многие используют подогреватели антифриза или моторного масла, но для этого необходим доступ к сети 220 В.