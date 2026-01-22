Названы пять моторов, которые могут проехать 1 млн миль

Несмотря на стремительное развитие электромобилей, классические двигатели внутреннего сгорания продолжают удивлять своей надежностью. Портал CarBuzz составил рейтинг самых долговечных моторов, которые преодолели более 1,5 миллиона километров.

Почетное первое место по праву досталось восьмицилиндровому Toyota 1UZ объемом 3,98 литра. Этот агрегат устанавливается на флагманские седаны Toyota и премиальные Lexus LS и GS. Один из владельцев Lexus LS 400 проехал на своем автомобиле более 1,5 миллиона километров без серьезного ремонта, тем самым установив рекорд.

На второй строчке оказался пятилитровый мотор Toyota 3UR-FE. Чаще всего его можно встретить под капотом пикапа Tundra. В США один из этих двигателей преодолел 1,6 миллиона километров менее чем за десять лет благодаря регулярным дальним поездкам. Владелец был приятно удивлен стабильностью и долговечностью агрегата.

Третье место досталось четырехцилиндровому двигателю Honda F22A объемом 2,2 литра. Этот мотор устанавливался на модели Accord середины 90-х годов. Один из таких автомобилей проехал 1,6 миллиона километров без замены двигателя.

Четвертое место занял двухлитровый двигатель Nissan QR25DE. Он устанавливался на модели Altima, Sentra и пикапы Frontier. В 2007 году один из этих моторов достиг 1,6 миллиона километров без капитального ремонта.

Топ-5 замыкает турбодизель Cummins B-Series объемом 5,9 литра. Этот двигатель устанавливается на Dodge Ram 2500. Некоторые владельцы утверждают, что их автомобили преодолели более двух миллионов километров.

Подводя итог, можно сказать, что все эти моторы являются примером инженерного мастерства. Продуманная конструкция и качественные материалы значительно увеличивают ресурс агрегата. Однако для долгой службы любого ДВС необходимо своевременное обслуживание.

