Пять ошибок, из-за которых шины изнашиваются вдвое быстрее

Казалось бы, что сложного в замене колес? Снял одно, поставил другое. Но именно в этой простоте кроется ловушка. Из-за невинных, на первый взгляд, ошибок шины могут прийти в негодность в два раза быстрее. Вот что чаще всего губолит резину.

© ГлагоL

Самая частая беда — это работа «на глазок». Критически важно затягивать болты или гайки с правильным усилием. Перетянули — можно повредить диск или ступицу, что вызовет вибрацию и неравномерный износ. Недотянули — еще опаснее, колесо может открутиться на ходу. Идеальное решение: динамометрический ключ, который обеспечит нужный момент, отмечает канал «Дорожная Аналитика».

Нельзя игнорировать балансировку. Даже если колесо было сбалансировано в прошлом сезоне, после переборки вес может распределиться иначе. Небольшой дисбаланс вызывает вибрацию, которая бьет по подвеске и быстро «съедает» протектор.

Будет ошибкой не проверять давление сразу после замены. Шина может спустить на стыке с диском или через вентиль. Езда на спущенном колесе моментально увеличивает износ его боковин, а перекачанное будет стираться по центру.

Многие забывают про правильную установку. На шинах есть стрелки, указывающие направление вращения, и пометки «Inside»/«Outside» (внутренняя и внешняя сторона). Если их проигнорировать, сцепление с дорогой ухудшится, а износ ускорится.

И наконец, после сезонной смены колес полезно проверить развал-схождение. Даже легкий удар при установке машины на подъемник мог сбить настройки. Неправильные углы за несколько тысяч километров «съедят» протектор полностью.

Добавим сюда аккуратный монтаж, чтобы не повредить борт шины или диск, и правильные условия хранения — вдали от солнца, влаги и тепла. В итоге, долгая жизнь ваших шин зависит не столько от марки, сколько от внимания к этим, казалось бы, мелочам.

