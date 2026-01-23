После ухода в 2022 году большинства зарубежных концернов в Россию хлынули модели китайских марок. Сейчас 34 бренда из КНР поставляют свою продукцию официально, имеют в нашей стране дилерские сети и дают гарантию на машины. На компании из Поднебесной приходится 44,7% продаж легковых автомобилей в РФ. В лидерах - Haval, Chery, Geely, Changan и Jetour. Но мифы о китайских машинах никуда не делись - многие считают, что к продукции из Поднебесной все еще есть вопросы. В какие байки уже не стоит верить, "Российской газете" рассказал эксперт портала "Авто.ру" Иван Ананьев.

"Китайцы" быстро ржавеют и сделаны из фольги

Производство автомобилей в Китае имеет свои особенности, как и общее отношение к личному транспортному средству. Однако китайские производители неоднократно демонстрировали высокое качество металлов, используемых в современных моделях. Также современные автомобили из Поднебесной демонстрируют высокий уровень безопасности при краш-тестах, что было бы невозможно при применении "фольги". Кроме того, российские тесты качества оцинковки показали, что большинство моделей имеют достаточную степень защиты от коррозии.

Уровень надежности китайских автомобилей заметно уступает другим иномаркам, а ремонт стоит целое состояние

Более половины владельцев китайских машин не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период, показал опрос "Авто.ру". В этом году больше трети (35%) владельцев машин не старше трех лет ответили, что ни разу не занимались ремонтом, это на 15% больше, чем год назад. Число водителей, которые столкнулись с пятью и более поломками, за зиму 2024-2025 года сократилось с 3,5 до 1 процента.

Если год назад только четверть (27%) респондентов ответили, что потратили на ремонт менее 20 тысяч рублей, то этой зимой их число возросло до 35%. Группа тех, кто потратил от 20 до 50 тысяч, сократилась на 3 процентных пункта, до 39%, от 50 до 80 тысяч рублей потратили 15% участников опроса, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Немало авто имеют хорошую защиту от коррозии

Больше трети опрошенных пользователей (39%) уверены, что владельцы китайских авто не старше четырех лет сталкиваются с неисправностями в такой же степени, как и обладатели иномарок из других стран. За год их количество увеличилось на 10%. До 4% с прежних семи сократилось количество респондентов, считающих, что китайские авто ломаются ощутимо чаще других иномарок.

Медианные расходы на обслуживание китайского автомобиля этой зимой составили 21 тысячу рублей, из них 11 тысяч пришлось на стоимость запчастей. Для сравнения, медианный чек для отечественного автомобиля составил 16,3 тысячи рублей.

Китайские автомобили совершенно не приспособлены для российских зим

Самое существенное изменение в ответах респондентов год к году произошло в оценке собственного опыта владения китайским автомобилем в зимний период. Если в 2024 году на 5 баллов из 5 его расценили 31%, то сейчас полностью довольны остались 51% участников опроса. Рост произошел за счет перетекания доли тех, кто ранее оценил свой опыт на 4 и 3 балла. Почти до нуля сократилось число автовладельцев, которые остались полностью недовольны своей машиной этой зимой. Кстати, среди марок, официально присутствующих на российском рынке, наиболее полный пакет теплых опций предлагают Geely, Chery и Haval.

Китайцы не ездят на своих же автомобилях

Это, пожалуй, один из самых несостоятельных мифов. Да, на заре зарождения своей автомобильной индустрии фактически все автомобили, производимые в Китае, были по лицензии от европейских и японских марок. Однако в 2025 году КНР является самым большим в мире автомобильным рынком, и удовлетворить весь спрос за счет импорта попросту невозможно. Безусловным лидером продаж не первый год остается BYD, который почти в два раза превосходит ближайшего конкурента. В целом в первой десятке по продажам только четыре некитайских производителя: Volkswagen, Toyota, Honda и Audi. Каждый из них имеет отдельную линейку моделей, которая производится только для китайского рынка.

"Китайца" сложно продать на вторичном рынке

Китайские автомобили пока мало представлены на вторичном рынке, поскольку их массовая первичная продажа началась около пяти лет назад, а подержанные экземпляры завозились в Россию в значительно меньших объемах, чем из Японии. Совокупность этих факторов привела к определенному скепсису со стороны потребителей. Однако в этом году отмечается рост предложения, при этом средняя стоимость китайского автомобиля с пробегом остается стабильной и держится в районе двух миллионов рублей. В то же время зачастую у китайских автомобилей до 7 лет еще действует заводская гарантия.

Тем временем

Ресурс аккумулятора - 12 лет, или миллион километров

Один из крупнейших производителей батарей для электромобилей - китайский концерн CATL - представил новое семейство своих аккумуляторов Shenxing Pro с ресурсом 12 лет, или 1 млн км.

Shenxing Pro является литий-железо-фосфатным аккумулятором, максимальный запас хода которого достигает 758 км по циклу WLTP. После 200 тысяч км пробега деградация батареи составляет 9%.

Shenxing Pro поддерживает технологию быстрой зарядки, которая позволяет накопить запас хода в 478 км за 10 минут.

Ожидается, что новыми аккумуляторами будут комплектоваться электрокары марок BMW и Volkswagen, а также брендов, входящих в концерн Stellantis.

Напомним, CATL также сотрудничает с такими компаниями, как Changan, Huawei, BAIC Motor, Geely, GAC Group, Yutong Bus, Zhongtong Bus, SAIC Motor и Foton Motor.

Кстати

Анекдот в тему:

Обсуждение на автомобильном портале.

- Такой вопрос возник: купил себе китайскую машину, какие лучше запчасти ставить? Оригинал или нет? - Только оригинальные! Не вздумай покупать немецкие или японские подделки!

Вопрос ребром

Почему вообще возникли мифы о "китайцах"?

Денис Бобылев, обозреватель портала "Китайские автомобили":

"Мифы о китайских автомобилях неразрывно связаны со стереотипами обо всей китайской продукции в целом. У Китая был определенный период, когда подавляющая часть его продукции полностью соответствовала принципу "дешево и сердито". Да и сейчас такие товары также встречаются.

К автомобилям основная часть мифов "прицепилась" по этой же причине. В тех же 2000-х годах практически все китайские машины были подвержены проблемам с коррозией, не отличались надежностью силовых установок, а также испытывали проблемы с электрикой. А из-за того, что местные производители только учились работать на внешних рынках, актуальными были и проблемы с поставками запасных частей.

На данный момент ведущие китайские автопроизводители по типу GWM, Chery, Geely, Changan и GAC серьезно подходят к рынку России, адаптируя свою продукцию под наши реалии (включая низкие температуры), а также обеспечивая достаточный запас складов с запасными частями".