На какие автомобили распространят льготное кредитование в 2026 году

В 2026 году условия льготного кредитования распространятся на все легковые автомобили LADA, УАЗ, ГАЗ (массой до 3,5 тонны), сообщается на сайте Минпромторга. Под условия программы подпадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) стоимостью до 2 миллионов рублей, набирающие не менее 2500 баллов локализации.

По условиям льготного автокредитования предоставляется базовая скидка 20% на автомобиль с ДВС. Для жителей Дальнего Востока скидка увеличена до 25%. Программа распространяется на медицинских работников, педагогов, участников СВО и их семьи, граждан с инвалидностью, а также семьи с детьми из ДФО. С мая 2025 года для остальных регионов введена подпрограмма «Семейный автомобиль», предполагающая скидку 10% на авто для семей с двумя и более детьми. Участникам СВО, получившим ранения, предоставляется дополнительная скидка 40% на автомобили с ручным управлением по всей стране.

Также в рамках льготного автокредитования все категории заемщиков могут приобрести российские электромобили и последовательные гибриды со скидкой 35% (но не более 925 тысяч рублей). В списке доступных моделей: EVOLUTE I-JET, EVOLUTE I-JOY, EVOLUTE I-VAN, EVOLUTE I-SKY, EVOLUTE I-SPACE, VOYAH DREAM, VOYAH FREE, VOYAH PASSION, Москвич 3е, Амберавто А5 и автомобили бренда EONYX.

Продолжает действовать программа льготного лизинга, охватывающая все прежние категории транспорта: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, электромобили и последовательные гибриды отечественного производства, а также высокоавтоматизированные транспортные средства и пассажирский транспорт, включая туристические автобусы, на которые предоставляется скидка до 2 миллионов рублей. Размер скидки зависит от категории приобретаемого автотранспорта и составляет от 10% до 35%.