В РФ хотят ввести отдельную полосу для самокатов: зачем это нужно

В Совете Федерации прозвучала инициатива о создании выделенных полос для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Автор предложения заявил, что эта мера направлена на повышение безопасности всех участников движения. По словам парламентария, разделение потоков поможет разрешить конфликт в пешеходных зонах, где особенно уязвимы дети, пожилые люди и граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России»:

— Я считаю решение выпустить лихих самокатчиков на общие дороги крайне безответственным. Многие средства индивидуальной мобильности, в том числе самокаты, сегодня можно перепрошить, чтобы они разгонялись до 100 километров в час. При этом их водители зачастую не имеют ни прав, ни опыта вождения. Сейчас смертность в ДТП на тротуарах — один случай из сотни, но я уверен, на дорогах общего пользования будет в пять раз выше. Пусть парламентарии хорошо подумают, прежде чем принимать такой рискованный закон.

Дмитрий Славнов, автоюрист:

— Хорошая идея, своевременная. Правда, не думаю, что для реализации нужно вводить еще одну выделенку. Готовое решение уже есть — полоса для общественного транспорта. Она идеально подходит: не сильно загружена, ею уже пользуются автобусы. Они едут спокойно, с остановками, да и скорость СИМ сопоставима с ними куда больше, чем с пешеходами.

Татьяна Редина, победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы» среди женщин:

— Если уж выделять полосу, то почему только для владельцев средств индивидуальной мобильности?! Тогда и таксистам, и общественному транспорту, и мотоциклистам, и велосипедистам — всем нужно делать свою отдельную полосу. Но зачем? В итоге для нормальных машин просто не останется места. Это путь в никуда. Главная беда ведь в том, что эти самокатчики массово ездят как попало, без прав и знаний ПДД. Я бы лучше внедрила обязательную аттестацию в ГАИ для таких «водителей», получение прав и страховки перед выездом на дороги. Как для всех. Иначе получается опасный хаос.

Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета: