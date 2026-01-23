Эксперт составил список типичных неисправностей УАЗа "Патриота"

Эксперт Зиновьев составил список типичных неисправностей УАЗа Патриота

УАЗ Патриот вызывает у своих владельцев попеременно то любовь, то ненависть. Распространено мнение, что Патриот не бывает полностью исправным. И для этого есть основания. Однако иногда владельцы отмечают и длительную надежность внедорожника. Но таких владельцев единицы.

Формально УАЗ Патриот выпускают с 2005 года, и за это время он сильно изменился. Машину постоянно модернизировали: трижды по-крупному (это считают рестайлингами) и бессчетно – по мелочам.

От первоначального Патриота к сегодняшнему дню практически ничего не осталось. Поменялись подвеска, мотор, трансмиссия и прочие важныекомпоненты, а также многие технологические процессы. Часть слабых мест попросту исчезла – например, втулки шкворней (в новой версии передней подвески другая конструкция).

Несмотря на усилия завода в сфере повышения качества, репутацию чрезвычайно ломкого автомобиля Патриот сохранил.

Вместе с тем, с общей живучестью у Патриота полный порядок. На вторичке много машин с пробегами 300-400 тысяч км, а некоторые проехали более 600 тысяч км. Какой ценой? Подозреваем, что у таких машин не меняли разве что кузов.

Необходимо отметить, что УАЗы мало кто покупает для поездок в офис и супермаркет. Большинству уготована жесткая эксплуатация вне асфальта, некоторым – только вне асфальта. А высокие нагрузки, естественно, влияют на износ различных элементов. Потому свернутые крестовины и шлицы нельзя считать поломками. И потеющие мосты, возможно, тоже.

Рассматривать все отзывы владельцев за двадцать лет нет никакого смысла: нас больше интересует Патриот сегодняшний и его внезапные неисправности, возникающие на пробегах до 60-80 тысяч км.

Набор достоинств, отмечаемых владельцами, вполне предсказуем:

выдающаяся проходимость

вместительные салон и багажник

простота обслуживания и ремонта.

Основные недостатки, по мнению владельцев, таковы:

низкое качество сборки

высокий расход топлива

быстрая коррозия (особенно снизу).

Комментировать тут нечего. Надо только добавить, что слабосильный мотор, перемещая машину массой свыше двух тонн, будет сжигать очень и очень много топлива. Даже без пассажиров и поклажи.

Перечень упоминаемых поломок обширен – добрая сотня позиций. Подавляющее большинство – отказы чего-нибудь без всякой заметной причины (например, бензонасоса или парктроника). Системных недугов вполне достаточно, и возглавляют их различные течи.

1. Течи сальники в трансмиссии (коробка передач, раздатка, передний мост, задние полуоси).

2. Течи патрубков и шлангов системы охлаждения (различных соединений).

3. Светодиоды фар (перегорают, иногда пачками).

4. Рабочий цилиндр сцепления.

5. Замки дверей и концевые выключатели.

6. Система выпуска (гниет).

7. Термостат.

8. Стеклоочиститель.

9. Тросик ручника.

10. Мультимедийная система.

Когда это все проявляется на одной машине и на пробеге до 50 тысяч км, рождается отзыв:

Но гораздо чаще читаем другое:

Замена штатных патрубков системы охлаждения и протягивание всех хомутов – популярная процедура сразу после покупки нового Патриота.

Подвеску почти одинаково часто величают и неубиваемой, и слабоватой – в зависимости от того, кто где и как ездит. Но явных слабостей в ней, похоже, нет.

Практически отсутствуют жалобы на двигатель (единичные замены по гарантии – не в счет). На пробеге до 100 тысяч км могут подвести механические коробки передач (с 2022 года – китайской марки BAIC; модернизировали ее совсем недавно). Но и это случается редко.

Самое распространенное описание происходящего с Патриотом: «постоянно ломается по мелочам».

В процессе модернизаций что-то стало лучше, а что-то – хуже. Экстренное «импортозамещение» в 2022 году проблем, естественно, не убавило.

УАЗ Патриот никогда не станет надежным, потому что задуман «бюджетником для рукастых мужиков». Благодаря этому большой и не совсем уж утилитарный внедорожник продают фактически по цене Весты. А повышение качества и надежности непременно отразится на цене.

Подход тут простой: принимать Патриот таким, какой он есть, и радоваться его способностям.