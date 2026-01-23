Эксперт Коган снял вопрос, уйдут ли автобренды из КНР так же быстро, как пришли
Основатель компании "ВсёИзКитая", председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган рассказал "Российской газете" о том, уйдут ли китайские автобренды так же быстро, как пришли.
"Этот вопрос сегодня волнует и импортеров, и дилеров, и самих покупателей. За последние несколько лет китайские бренды заняли освободившуюся нишу практически мгновенно, резко нарастив присутствие, модельный ряд и долю рынка. Но быстрый рост всегда порождает сомнения: не повторится ли сценарий, когда после смены внешних условий компании быстро свернут активность, оставив партнеров один на один с обязательствами и складами. Если смотреть на ситуацию прагматично, массовый уход китайских брендов выглядит маловероятным. Для таких игроков, как Chery, Geely или Great Wall, Россия - это не временный эксперимент, а крупный рынок с устойчивым спросом и понятной логикой масштабирования. Многие из них уже вложились не только в поставки автомобилей, но и в локальную инфраструктуру: склады запчастей, сервисные программы, обучение персонала. Эти инвестиции обычно не делаются "на один сезон", особенно в условиях, когда альтернативные рынки перегреты конкуренцией или регулируются жестче. При этом риски для импортеров и дилеров никуда не исчезают. Основной из них - асимметрия ответственности. Российский партнер часто берет на себя длинные обязательства перед клиентами: гарантийный ремонт, обслуживание, поддержание наличия запчастей. Производитель же формально может изменить стратегию, сократить линейку или перераспределить поставки, если изменится экономика или логистика. В такой ситуации дилер остается с репутационными рисками и прямыми затратами, даже если решение принималось не им. Еще один уязвимый момент - высокая скорость обновления модельных рядов у китайских марок, из-за чего автомобили могут быстро терять ликвидность на вторичном рынке, а складские остатки - обесцениваться. Отдельного внимания заслуживает вопрос долгосрочной поддержки. Покупатель сегодня все чаще смотрит не только на цену и оснащение, но и на понятность бренда в горизонте пяти-семи лет. Здесь многое зависит от того, насколько последовательно компания ведет себя на рынке: не меняет ли импортеров, не дробит ли дилерскую сеть, не "перепрошивает" ли бренд каждые два года. Те китайские производители, которые уже прошли этап хаотичного роста и начали выстраивать стабильные правила игры, воспринимаются заметно спокойнее, чем новые имена без истории и прозрачной стратегии. В итоге разговор стоит вести не о том, уйдут ли китайские бренды вообще, а о том, какие из них останутся надолго и на каких условиях. Для импортеров и дилеров ключевой задачей становится не слепая гонка за объемом, а более аккуратный выбор партнеров, жесткая фиксация обязательств и трезвая оценка рисков. Рынок постепенно взрослеет, и выигрывать на нем будут не те, кто зашел первым, а те, кто сумел выстроить устойчивую модель работы и доверие клиентов, а не просто занял освободившееся место", - отмечает специалист.