Объявлена дата премьеры брутального пикапа Foton в России

Foton объявил дату премьеры нового брутального пикапа в РФ. В ближайшее время на российском рынке стартуют продажи нового люксового Tunland G9. Об этом редакции Quto.ru сообщили в компании «МБ-Рус», которая является официальным дистрибьютором машин бренда.

Автомобиль будет оснащаться 2,0-литровым дизелем, характеристики которого для нашей страны пока не раскрываются. Отдача агрегата на более доступном V9 равна 159 л. с., а сочетается с двигателем 8-ступенчатый «автомат».

Оснащение полноприводного грузовика включает 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов, экран медиасистемы того же размера, светодиодную оптику, мультируль, двухзонный климат-контроль, несколько ездовых режимов и обычный круиз-контроль.

Все подробности о новом Foton Tunland G9 станут известны 10 февраля 2026 года.

Стоит отметить, что продажи автомобиля на российском рынке должны были стартовать ещё в июне 2025 года. С чем именно связана задержка, производитель не уточняет.