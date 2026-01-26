Россия оказалась на 15 месте по доступности бензина среди европейских стран

Россия в начале 2026 года оказалась на 15 месте среди 32 европейских стран по доступности бензина. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

В рейтинге оценивалось, сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в определённой стране.

В России на среднемесячную зарплату можно приобрести 1285,1 литров топлива при средней цене 95-й марки бензина в 67,5 рубля. Таким образом, Россия оказалась между Испанией — 1423,9 литров при средней цене литра топлива в 132,6 рубля, и Италией — 1248,8 литров при средней цене в 152,6 рубля.

В топе рейтинга оказались жители Люксембурга. Они на свою среднюю зарплату могут купить 2979,3 литра бензина при цене топлива в 130 рублей за литр. На последней строчке в рейтинге оказалась Молдавия — всего 616,2 литра топлива при цене в 102,1 рубля за литр.

«В большинстве стран цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Швеции (-14,5%), Венгрии (-11,9%) и в Эстонии (-11,6%). Рост цен произошел в шести странах. Наиболее существенный – в Казахстане (+14,6%), России (+11,3%) и в Финляндии (+7,8%)», — говорится в сообщении.

Отметим, по данным Удмуртстата на 19 января, средняя цена бензина марки «АИ-95» составляет 65,6 рубля за литр.