Импорт BMW в Россию вырос на 44% в 2025 году

Автоэксперт Целиков: импорт BMW в Россию по итогам 2025 года вырос на 44%. Импорт автомобилей BMW в Россию вырос на 44%, составив 64 тысячи машин, при этом новый утильсбор для двигателей мощнее 160 л.с. может серьёзно замедлить этот рост в будущем. Об этом сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Согласно данным, поставки новых BMW увеличились на 34% (до 18 тыс. шт.), а подержанных — на 49% (до 46 тыс. шт.). Около 40% новых автомобилей были собраны в Китае, тогда как среди машин с пробегом доля китайской сборки не превышает 10%. Основная часть BMW, как новые, так и с пробегом, по-прежнему произведена в Германии.

Главными транзитными хабами для новых машин стали Киргизия и Беларусь. Почти половина (48%) подержанных BMW прибыла из Южной Кореи. Среди новых автомобилей лидируют кроссоверы: X3, X5, X1, X7 и X6. На вторичном рынке самой популярной моделью стала 5-я серия, за которой следуют X5 и X3, 3-я серия и X7.

При этом почти 99% новых и 80% подержанных BMW, ввезённых в 2025 году, имеют мощность свыше 160 л.с. Это означает, что новые правила расчёта утильсбора, привязанные к мощности, окажут значительное влияние на стоимость и объёмы импорта марки в будущем.

