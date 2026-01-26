Прошел год с Chery Tiggo 4: грозит ли разорением владение аналогом Tenet T4

Эксплуатация бюджетного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro в течение года и пробега около 25 тысяч километров не выявила системных технических неисправностей и подтвердила его пригодность для повседневного использования в городском и пригородном режиме.

Об опыте владения рассказал эксперт "Китайских автомобилей". Уточняется, что автомобиль был приобретен новым в минимальной комплектации с атмосферником 1,5 литра мощностью 113 л.с. и вариатором. Стоимость - 1,77 миллиона рублей, что оказалось ниже цены подержанного Kia Rio X-Line 2019 года с пробегом около 39 тысяч километров.

Преимущества

Ключевое достоинство модели - надежность в первый год эксплуатации: отказов двигателя, трансмиссии или электроники не зафиксировано.

Качество отделки салона в базовой версии выше среднего по сегменту и превосходит ряд моделей массовых брендов, продававшихся в России до 2022 года.

Связка атмосферного мотора и вариатора обеспечивает достаточную динамику для спокойной езды в городском и пригородном режиме.

Багажник практичен и соответствует классу.

Фактический расход топлива ниже, чем у сопоставимых по размеру кроссоверов с более мощными атмосферными двигателями.

Недостатки

Подвеска настроена жестко, что негативно сказывается на плавности хода без выраженного выигрыша в управляемости.

Показания бортового компьютера по расходу топлива занижены и не отражают реального потребления в пробках.

Эргономика водительского сиденья вызывает вопросы из-за жесткой и короткой подушки.

Отсутствует датчик наружной температуры.

Регламент технического обслуживания предусматривает визиты каждые 10 тысяч километров, что увеличивает эксплуатационные расходы.

В сухом остатке

Chery Tiggo 4 Pro в базовой версии - рациональный выбор для покупателя, которому нужен новый автомобиль с автоматической трансмиссией и минимальными рисками отказов в первые годы эксплуатации. По сумме качеств модель выглядит более предсказуемым вариантом, чем подержанные автомобили массовых брендов сопоставимой цены.

Можно ли купить Chery Tiggo 4 Pro сейчас

В настоящее время в модельном ряду Chery представлена обновленная четверка. Tiggo 4 предложен с двигателями мощностью 113 л.с. и 147 л.с. в паре с МКП, вариатором или роботизированной трансмиссией. Цены - от 2,04 до 2,67 млн рублей.

Также в России можно купить Tenet T4, в основу которого легла "четверка" от Chery. Силовые агрегаты - те же, стоимость лежит в диапазоне от 2,04 до 2,43 млн рублей.

Напомним, Tenet T4 стал по итогам декабря 2025 года самым продаваемым кроссовером, обойдя Haval Jolion.