Почему зимой важно закрыть нижнюю часть радиатора у машины

Российским автомобилистам важно позаботиться о радиаторе, который плохо переносит езду в зимних условиях. Мокрый снег, грязь, реагенты попадают в него через радиаторную решетку, что грозит коррозией алюминия, предупредил автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас. В беседе с Общественной Службой Новостей он посоветовал закрывать нижнюю часть бампера на всю зиму.

© РИА Новости

«Грязная, гнойная, соленая жижа, которая во время езды летит в нижнюю часть бампера, через прорези, которые есть практически у каждого автомобиля, попадает в нижнюю часть радиатора», — пояснил эксперт.

В итоге происходит коррозия алюминия, при этом, по сути, зимой радиатор никакой роли не играет в плане охлаждения авто – перегрева все равно не будет, поэтому лучше заранее принять меры, добавил специалист. Он также напомнил, что часто в базовую комплектацию машин входит специальная накладка для бампера на защелках, которую легко установить самостоятельно. Если же такого щитка нет, то можно приобрести нештатную конструкцию или сделать ее самостоятельно из пластика, закрепив с помощью хомутов, заключил автоэксперт.

