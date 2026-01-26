Сомнительная экономия: почему опасно не менять ремень ГРМ

Специалисты станций технического обслуживания и эксперты автомобильной области на протяжении многих лет настоятельно рекомендуют водителям своевременно менять ремень газораспределительного механизма. Эта мера профилактики позволяет избежать серьезных проблем с двигателем и значительных финансовых затрат на ремонт.

© Российская Газета

Повреждение ГРМ, особенно на 16-клапанных двигателях, может привести к серьезным последствиям. В таких случаях многие автовладельцы сожалеют, что не уделили должного внимания этой проблеме заранее, поскольку ремонт ДВС может обойтись гораздо дороже, чем замена самого комплектующего.

Один из журналистов портала "Автовзгляд" столкнулся с этой проблемой на собственном опыте. Под Новый год его 20-летний Chevrolet заглох на подмосковной трассе. Пробег автомобиля был умеренным - 170 тысяч километров, но последний раз ремень ГРМ меняли давно.

Водитель планировал заменить ремень и помпу в ближайшее время, но откладывал это из-за высокой стоимости услуги. Но когда поломка случилась, он понял, что экономия вышла ему боком.

В большинстве СТО ему предлагали приехать только после праздников. Поэтому он выбрал ближайший к дому сервис, где, как ему казалось, можно было сэкономить на ремонте. Однако он столкнулся с еще одной проблемой: цены по телефону оказались значительно ниже реальных.

После дефектовки выяснилось, что загнуло все 16 клапанов. Ремонт включал замену клапанов, колпачков, ремонт направляющих, шлифовку седел и фрезеровку ГБЦ. Общая стоимость ремонта изначально составила около 240 тысяч рублей, однако отказ от не самых важных к замене элементов позволил скостить без малого 120 тысяч рублей.

Этот случай наглядно показывает, что своевременная замена ремня ГРМ может спасти вас от дорогостоящего ремонта. Не стоит откладывать эту процедуру.

Важно помнить, что экономия возможна даже в престижных техцентрах, где обслуживаются Mercedes и Porsche. Главное - внимательно изучить все документы и выбрать квалифицированный сервис.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие ошибки водителя могут "приговорить" мотор зимой.