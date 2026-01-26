Подержанный «японец» против нового «китайца»: что окажется выгоднее

Детальный экономический расчет показал, что подержанная Toyota Camry оказывается финансово выгоднее нового китайского седана за те же 3,5 млн рублей при владении в течение пяти лет. К такому выводу пришел автор дзен-канала «Железный аргумент», сравнив общие потери от владения двумя автомобилями.

© РИА "ФедералПресс"

Обслуживание и ремонт

«Принято считать, что новая машина – это бесплатно (потому что гарантия), а б/у – это пылесос для денег. Но давайте смотреть правде в глаза. Гарантия – это не благотворительность. Чтобы ее сохранить, вы обязаны ездить к официальному дилеру», – пишет блогер.

Стоимость одного планового технического обслуживания сейчас составляет 25–40 тысяч рублей. Учитывая короткие межсервисные интервалы в 7,5–10 тысяч километров для турбированных двигателей, за пять лет (пробег 100 тыс. км) на регламентные работы для «китайца» будет потрачено около 300–350 тысяч рублей.

Что касается подержанной «японки», то отсутствие гарантии предоставляет свободу выбора сервиса. Стоимость ТО в проверенной независимой мастерской составляет 15–20 тысяч рублей. На пробеге 100–200 тысяч километров возможны неплановые замены, такие как стойки стабилизатора, помпа или обслуживание тормозной системы. На подобные ремонты рекомендуется заложить резерв около 150 тысяч рублей. Таким образом, общие расходы на обслуживание и ремонт за пять лет оцениваются в 350 тысяч рублей.

Таким образом, итоговые расходы на обслуживание подержанной Camry оказываются сопоставимы с затратами на плановое ТО нового «китайца» у дилера.

Уровень оснащения и комфорта

Новый китайский седан предлагает полный набор современных решений. Панорамная крыша, камеры кругового обзора, вентилируемые кресла, двухслойные стекла, эффективный адаптивный круиз-контроль и массивные информационно-развлекательные экраны создают яркий вау-эффект и дают ощущение передовых технологий.

Toyota Camry в данном поколении заметно уступает. Аналоговые приборы, устаревшая графика медиасистемы и консервативная панель управления напоминают интерьер более ранней эпохи. При сохранении плавности хода, уровень шумоизоляции и общее ощущение от салона оцениваются как посредственные.

В этом раунде безоговорочным победителем становится китайский седан.

Ликвидность и потери в стоимости

По оценкам автора, Toyota Camry, купленная за 3,3 млн рублей, через пять лет и 200 тысяч км пробега может быть продана минимум за 2,5–2,6 млн, так как уже прошла фазу активного обесценивания. Общая потеря капитала составит около 700–800 тысяч рублей.

Новый китайский седан теряет в цене гораздо быстрее: после выхода из салона его стоимость сразу падает на 15–20 %, а трехлетние экземпляры на вторичном рынке могут подешеветь до 40 %. К окончанию пятилетней гарантии продажа технологически сложного автомобиля становится затруднительной, и его прогнозируемая стоимость падает до 1,7–1,9 млн рублей, что означает общие потери в 1,4–1,6 млн. Таким образом, по этому критерию Camry получает преимущество примерно в миллион рублей.

Кроме того, разница в ликвидности на вторичном рынке огромна. Camry продается почти как валюта — часто в течение одного-двух дней по рыночной цене. В то время как продажа подержанного «китайца» может затянуться на недели, а основные предложения поступают от перекупщиков, готовых заплатить на 30 % меньше реальной стоимости.

Итоги

Если сложить основные расходы за пять лет владения, не учитывая примерно одинаковые траты на бензин и страховку, то владелец нового китайского седана потеряет около 1,5 млн рублей только на падении его стоимости и еще 350 тысяч рублей на обязательном обслуживании у официального дилера. Итоговая сумма составит примерно 1 млн 850 тысяч рублей.

Владелец подержанной Toyota Camry за тот же срок потеряет около 750 тысяч рублей от ее первоначальной цены и отдаст примерно 350 тысяч рублей на сервис и возможные ремонты. Общие потери – в районе 1 млн 100 тысяч рублей.

Разница в 750 тысяч рублей является оплатой за эмоции от новой машины: запах салона, современные технологии и гарантийное спокойствие. Для тех, кому автомобиль в первую очередь служит источником удовольствия и технологичной игрушкой, новый китайский седан становится логичным, хотя и более затратным вариантом. Если же автомобиль рассматривается как практичный инструмент и способ сохранения денег, то тщательно проверенная подержанная Toyota Camry демонстрирует явное финансовое преимущество.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова