Названы популярные в России машины до 1 млн рублей с пробегом

СберАвто: самые востребованные в РФ машины с пробегом – Kia Rio и Hyundai Solaris

© За рулем

Согласно свежим данным от СберАвто, рынок поддержанных автомобилей в России в прошлом году демонстрировал устойчивые тренды, напрямую зависящие от бюджета покупателя.

В сегменте подержанных автомобилей до одного миллиона рублей абсолютными лидерами 2025 года стали корейские компактные автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris. Наряду с ними стабильный интерес автолюбители проявляют к отечественным Ладам.

Кроме того, в этом же бюджетном диапазоне покупатели часто обращают внимание на популярные иномарки так называемого C-класса. В их числе, например, Ford Focus, Skoda Octavia или Opel Astra, которые предлагают комфорт и функциональность за разумные деньги. Как отмечают эксперты, главными критериями выбора в этой категории остаются экономичность и уверенная работа в повседневных условиях.

Ситуация кардинально меняется, когда бюджет покупки увеличивается до полутора миллионов рублей. Здесь запросы россиян смещаются в сторону более статусных, просторных и универсальных автомобилей.

Среди седанов лидируют солидные Toyota Camry и Mazda 6, символизирующие переход к более высокому классу. Однако настоящий ажиотаж в этой ценовой категории сложился вокруг кроссоверов. Это автомобили типа Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai и X-Trail, а также легендарная Toyota RAV4.

Таким образом, ценник в полтора миллиона рублей становится своеобразной границей, отделяющей выбор сугубо практичного транспортного средства от покупки автомобиля для жизни с повышенным комфортом.