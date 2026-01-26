Как помочь выехать буксующей машине

Михаил Лазарев объяснил, как выехать из сугроба, используя подручные средства

Сильный снегопад может в мгновение ока поставить в тупик даже опытного водителя, когда машина беспомощно буксует, зарывшись в снег.

Инженер-автомеханик и эксперт по безопасности Михаил Лазарев рассказал изданию Pravda.Ru., что ключ к спасению – не мощность авто, а хладнокровие и верный алгоритм действий, который доступен каждому.

Как отмечает специалист, главная ошибка в такой ситуации – паническое нажатие на газ. Колеса начинают буксовать, снег под ними мгновенно уплотняется, и автомобиль закапывает себя сам. Первое и самое важное – прекратить бесполезную пробуксовку, заглушить мотор и спокойно оценить обстановку. Нужно понять, насколько глубоко ушли колеса и не сел ли автомобиль на днище.

Следующий шаг – физическая расчистка. Даже минимальное освобождение пространства вокруг ведущих колес и под арками часто меняет ситуацию. Если авто лежит на днище, колеса будут вращаться вхолостую. Здесь лопата эффективнее педали газа, подчеркивает эксперт. Если специального инструмента нет, сгодится скребок, кусок пластика или даже прочная обувь.

После уборки снега можно попробовать метод раскачки, плавно переключаясь между движением вперед и назад, на механической коробке – первую и заднюю передачи, на автомате – режимы D и R. Все действия выполняются плавно, без резких нажатий на газ. Если же сцепления все равно не хватает, стоит создать искусственную опору. Под колеса можно подложить резиновые коврики из салона, картон, ветки или песок – главное дать шинам зацеп.