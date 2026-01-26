Как беречь радиатор в автомобиле зимой

Автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас порекомендовал уделять больше внимания в зимнее время года радиатору. Снег, грязь и реагенты могут в него попадать и вызывать коррозию металла. Об этом пишет Общественная служба новостей.

© Вести Подмосковья

«Зимой стоит обратить внимание на нижнюю часть радиаторной решетки — ее желательно по возможности чем-то закрыть. Грязная, гнойная, соленая жижа во время езды летит в нижнюю часть бампера через прорези, которые есть практически у каждого автомобиля, попадает в нижнюю часть радиатора. Там происходит активная коррозия алюминия, и забиваются соты», - отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что в мороз радиатор не перегреется, поэтому его вполне можно дополнительно защитить. Так, уже в комплектацию иногда входит накладка на нижнюю часть бампера, закрывающая низ решетки радиатора. Она крепится на защелках.

Если по умолчанию накладки нет, то стоит поискать в продаже подходящие конструкции. Кроме того, сделать накладку можно сделать самому из мягкого пластика.