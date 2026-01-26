Пять неочевидных, но надежных автомобилей за 600 тысяч рублей

Новая Lada Granta сейчас стоит от 770 900 рублей. Редакция журнала Motor собрала пять вариантов подержанных машин, которые обойдутся дешевле вазовского бестселлера, но притом порадуют нового владельца качественными интерьерами и надёжными агрегатами.

Renault Symbol, 2-е поколение (2008−2012 гг.)

Когда россияне хотят приобрести надёжный Renault, в первую очередь начинают искать Logan. Но проблема этой модели, что многие экземпляры имеют таксомоторное прошлое. А вот родственный Symbol (особенно второго поколения) покупали исключительно частники.

При этом Renault Symbol предлагает действительно надёжный набор агрегатов, безразмерный багажник, приятные материалы отделки и сплошную стальную защиту днища — это радикально улучшает проходимость переднеприводного седанчика.

Причем лучше выбирать автомобили, оборудованные 5-ступенчатой механической коробкой передач, а не 4-диапазонным «автоматом» AL4. Увы, но этот агрегат очень капризен: ему вредны перегревы, активная манера вождения и отсутствие прогревов зимой.

Skoda Octavia Tour, 1-е поколение (2008−2010 гг.)

С точки зрения дизайна Skoda Octavia Tour — это глубокая архаика. Перед нами привет даже не из девяностых, а из восьмидесятых. Поэтому, имея более полумиллиона рублей, потенциальные покупатели рассматривают более свежие генерации модели.

И совершенно напрасно. Это исключительно надёжный автомобиль, готовый предложить бензиновые моторы отдачей 75, 102 и 150 сил, а также невероятно живучий турбодизель 1.9 TDI на 90 «лошадей». В списке версий имеются лифтбэк и универсал.

Важно помнить, что базовая комплек­тация предусматривала только водительскую подушку безопасности. усилитель руля и больше ничего. Поэтому, чтобы машина была укомплектована минимум кондиционером, нужно искать соответствующие варианты.

Toyota Auris, 1-е поколение, рестайлинг (2009−2012 гг.)

Toyota Auris является ближайшим родственником «Короллы», вот только седан пользуется гораздо большим спросом, а потому стоит заметно дороже. Мы же рекомендуем обратить внимание на пятидверный хетчбэк: он практичнее, но заметно дешевле.

При этом подержанная «японка» способна похвастаться выдающейся надёжностью на фоне подержанных одноклассников вроде Renault Megane, Chevrolet Lacetti, Kia cee’d или Volkswagen Golf — все перечисленные варианты определённо доставят намного больше хлопот.

Любопытно, что топовые версии «Ауриса» располагают семью подушками безопасности, климат-контролем и даже системой бесключевого доступа. Впрочем, и в базовых исполнениях пятидверка располагает неплохим набором оборудования.

Mitsubishi Galant, 9-е поколение (2003−2012 гг.)

Купить хорошо сохранившийся Mitsubishi Lancer девятого или десятого поколения сейчас трудно: за машинами устраивают настоящую охоту. А вот Mitsubishi Galant пользуется на удивление скромным спросом, а потому стоит дешевле, чем машины классом ниже.

При этом среднеразмерный седан предлагает отличное соотношение габаритов, осна­щения и цены. Кроме того, у этой маши­ны есть другие очевидные плюсы — выверенная эргономика, хорошее шасси, удачный си­ловой агрегат и высокий дорожный про­свет.

В базовой версии lntense седан, изначально созданный для американского рынка, оснащён богато: шесть подушек безопасности, климат-контроль, штатная магнитола, подогрев передних сидений, круиз-контроль и легкосплавные колеса.

Nissan Teana, 2-е поколение (2008−2014 гг.)

Ниссановские моторы держат марку: 2,5-литровый VQ25 готов отходить 300—350 тысяч километров пробега, после чего последует сравнительно недорогой капитальный ремонт. Но важно знать, что некачественное топливо «выбивает» датчики кислорода.

Главное, что Nissan Teana стоит существенно дешевле, чем Toyota Camry V40, а ресурсом обладает сопоставимым. Приятным бонусом будет полный привод от кроссовера Nissan X-Trail (с многодисковой муфтой подключения задних колёс), но таких машин всего 10%.

Клиноременные вариаторы Jatco JF011E, которых боятся россияне, на самом деле при должном обращении способны продержаться до 200 тысяч километров. Так что японский седан выглядит вполне интересным вариантом при ограниченном бюджете.