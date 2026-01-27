Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату

РИА Новости: Россия в середине рейтинга стран Европы по доступности бензина

© За рулем

Россия осталась на 15-й строчке в рейтинге европейских стран по доступности бензина, который оценивает, сколько литров топлива можно купить на среднемесячную зарплату.

Исследование, подготовленное экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показывает, что житель России может приобрести 1285 литров бензина АИ-95, оказавшись между Испанией и Италией.

Абсолютным лидером по доступности топлива стал Люксембург, где на среднюю зарплату можно купить почти 3000 литров бензина. В первую пятерку также вошли Великобритания, Австрия, Швеция и Ирландия. В конце рейтинга расположилась Молдавия с показателем в 616 литров, что почти в пять раз меньше, чем у лидера, и в два раза меньше, чем в России.

При этом в абсолютном выражении бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе - 67,5 рубля за литр. Дешевле топливо только в Казахстане (45,9 рубля). Однако за год цена в РФ выросла на 11,3%. Самый дорогой бензин – в Нидерландах (182 рубля за литр).

Эксперты связывают общее снижение цен на топливо в Европе в 2025 году с падением стоимости нефти. Прогнозируется, что в 2026 году тенденция может продолжиться. В России же, вероятно, продолжится постепенный рост цен на бензин, но, как ожидается, за счет накопленных запасов он не превысит уровень инфляции, а доходы населения могут расти опережающими темпами. Это позволит сохранить текущий уровень доступности топлива для россиян.