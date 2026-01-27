Цветные номера для электромобилей уже не актуальны: мнение автоэксперта

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков выразил несогласие с предложением Национального союза автомобилистов о введении зеленых номерных знаков для электромобилей и бирюзовых – для беспилотных автомобилей.

Кадаков считает, что такая дифференциация была бы актуальна в прошлом, когда количество таких транспортных средств было невелико, но не сейчас.

В разговоре с 360.ru он подчеркнул, что в условиях цифровизации все проверки, связанные с льготами и разрешениями, проводятся через номерные знаки и реестры, а не по их цвету.

Что касается беспилотных автомобилей, Кадаков предложил более эффективное решение – использование дополнительных светодиодов для обозначения их движения, как это уже практикуется в Китае.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на некоторые автомобили из-за радикального ужесточения утилизационного сбора, роста НДС и новых ограничений на импорт из Китая. Так, цены большей части импортируемых моделей увеличатся на 25–50 %. Например, Geely Monjaro подорожает примерно на 840 тысяч рублей, внедорожники с двигателями свыше 3 литров – на 2,5 млн рублей, а электромобили – на 1,5–3 млн рублей.