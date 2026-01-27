Спасатели назвали главные ошибки водителей на зимней дороге

Спасатели напомнили, что зимняя дорога не прощает летний стиль вождения

Зимняя дорога представляет большую опасность, особенно, если водитель забывает о главных правилах вождения. Подмосковные спасатели рассказали, какие манёвры на заснеженной дороге чаще всего приводят к авариям.

Главное, о чем должен помнить водитель зимой, стиль вождения на заснеженной дороге не должен быть таким же, как летом. Резкий поворот руля, торможение или нажатие на газ на зимней дороге приведут к тому, что автомобиль потеряет сцепление с дорогой и заносу.

«Гололёд, резкие перепады температур, снегопад и ограниченная видимость делают вождение сложнее. Риск аварий возрастает в несколько раз», - рассказал заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин об опасностях зимней езды.

Чтобы автомобиль не подвел в сложных погодных условиях, нужно тщательно подготовить его к предстоящей зиме, сменить резину, залить в бачок омывателя морозостойкую жидкость, проверить аккумулятор.

Собираясь в поездку, стоит хорошо очищать от снега и льда не только стекла и зеркала, но и крышу, напомнили спасатели.

Что касается торможения, на педаль тормоза нужно нажимать плавно или использовать прерывистое торможение, напомнил Сорокин. Помимо прочего, нельзя забывать о скоростном режиме, полагаясь на зимнюю резину или полный привод.