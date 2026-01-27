Что не так с вариатором популярных китайских авто

«За рулем» назвал проблемы и ресурс вариатора CVT7 от WLY

Вариатор серии CVT7 – одна из первых самостоятельных бесступенчатых коробок компании WanLiYang (WLY).

Конвейерный долгожитель производился в Китае с 2012 по 2023 год. Первоначально им оснащали автомобили Lifan, а потом вариатор под индексом QR019 перекочевал и на многие модели Chery – у нас наиболее известны Tiggo 5 и 7, а на кроссовер Tiggo 4 он ставился вплоть до 2023 года.

Разработка – собственная, китайская, но с оглядкой на агрегаты Jatco и Aisin – причем не только на вариаторы, но и на классические гидроавтоматы. Конструкция увесистая, при массе примерно 80 кг вариатор раза в полтора тяжелее, чем Jatco JF015.

На масляный насос металла не пожалели, а конструкция роторного типа – как у обычных гидроавтоматов Aisin. Надежно.

Масляного поддона нет, зато имеется вертикальная крышка на передней стороне корпуса – примерно под левой фарой автомобиля. Для проверки уровня трансмиссионного масла в ней предусмотрены трубки и щуп. На поздних версиях самого щупа не предусматривалось, в трубке стояла пробка.

Стальная крышка – на герметике. Внешнего фильтра тонкой очистки нет. А чтобы заменить фильтр грубой очистки, нужно снимать вариатор и располовинивать корпус. Благо, фильтр держится не менее 150 тысяч км. Менять масло лучше каждые 30-40 тысяч км методом частичной замены (половина от полного объема, который равняется 8 л).

Редукционный клапан расположили не в насосе, а в гидроблоке. Поршень не алюминиевый с напылением, как сделали на проблемном Jatco, а стальной и долговечный – падения давления масла можно не опасаться долго.

Расположенный непосредственно за крышкой гидроблок – внушительного размера, с трехслойной конструкцией «плиты». Гидроблок и соленоиды – марки Bosch.

Подвести в управляющей системе способны не самые долговечные внешние датчики давления масла и проводка к соленоидам – со временем она может задубеть и рассыпаться.

При износе даже наполовину накладок фрикционов включения переднего и заднего хода существенно снижается рабочее давление и увеличивается вероятность проскальзывания ремня и конусов, то есть их ускоренного износа.

Ремень марки Bosch взаимозаменяем с ремнями на других вариаторах, которые используют компании GM и Fiat. Имеет довольно большой ресурс, но при начавшемся износе (когда стачивается насечка на рабочих торцах пластин) ­способен повредить и конусы.

Гидротрансформатор – крепкий середняк как по размеру, так и по ресурсу, который составляет около 200 тысяч км. Рекордов долговечности не ставит, но и преждевременно из строя не выходит.

Чаще всего причиной выхода вариатора из строя после 80-100 тысяч км оказываются валы, соединяющие пары конусов. Для изменения положения конусов по отношению друг к другу в специальные канавки валов уложены шарики. Канавки разбиваются, шарики выпадают и конус без полноценной опоры начинает болтаться.

Разлетевшиеся по внутренностям шарики добавляют разрухи – вариатор начинает работать с хрустом, как кофемолка. При появлении подобных симптомов движение необходимо тут же прекратить – и тогда ремонт будет менее дорогим.

Японские вариаторы Jatco когда-то тоже страдали подобной проблемой, но в момент появления китайского WLY CVT7 в них вместо шариков уже использовалась более удачная конструкция с роликами.

К этому же позже пришли и китайские конструкторы – выпустив в 2018 году вариатор второго поколения WLY CVT18/25. Так что и в случае ремонта вариатора WLY CVT7 логичным и верным решением является замена шариков на ролики ­подходящих размеров.

Еще одним недолговечным местом являются подшипники, гул которых может появиться через 100-120 тысяч км. Конусные подшипники редукторной части меняются безболезненно – их внешняя обойма впрессовывается из корпуса вариатора. А вот шариковые подшипники шкивов могут разбить свои посадочные места: легкосплавные половинки корпуса вариатора придется менять, или устанавливать ремонтные втулки.

Вариатор WanLiYang CVT7 – это наглядная демонстрация того, что количество не всегда переходит в качество. Имея довольно большой запас по «железу», этот агрегат еще менее долговечен, чем сами не являющиеся образцовыми ровесники от Jatco.

Благодарим компанию CVT Master за помощь в подготовке материала.