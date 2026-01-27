Названы четыре китайских кроссовера, которым чаще всего ремонтируют подвеску

В список вошли кроссоверы Chery, Haval и Geely, собственники которых в 2025 году чаще других владельцев китайских авто обращались по вопросам ремонта ходовой части на станциях техобслуживания. Об этом журналу Motor рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«За год количество визитов по каждой из этих моделей выросло, -- рассказал Родионов. -- На ресурс деталей часто влияет сочетание сложных российских дорожных условий и климата, стиль езды и экономия на обслуживании».

Он подчеркнул, что резкий рост парка этих моделей также сказывается на частоте обращений в сервисы.

Так, владельцы Haval F7 в прошедшем году чаще всего жаловались на стуки в передней оси. На пробеге до 100 тыс. км требовалась замена стоек стабилизатора, рулевых наконечников, сайлентблоков и отдельных элементов передней подвески. Для российских дорог это не критично низкий ресурс, если автомобили привозят на регламентное обслуживание и диагностику ходовой части, отметил он.

У Chery Tiggo 7 типичные обращения связаны с появлением люфтов и скрипов в подвеске. Автовладельцам довольно часто приходится менять опоры стоек и втулки стабилизатора. Если запустить мелкие люфты, последующие ремонты обходятся дороже, уточнил собеседник.

У Geely Atlas в Fit Service отметили быстрый износ передних стоек, втулок стабилизатора и ШРУСов по сравнению с рядом других моделей. В большинстве случаев проблемы проявляются на стандартных среднегодовых пробегах, типичных для российских условий эксплуатации, и сильно зависят от качества дорог, шин и стиля вождения, отметили в компании. При регулярной проверке подвески и своевременной замене расходников этот автомобиль не доставляет особенных проблем.

В Chery Tiggo 7 Pro Max сервисмены чаще всего после жалоб на стук от клиентов меняли рулевые наконечники и отдельных деталей передней подвески, сказал эксперт.

