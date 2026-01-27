Когда старую машину стоит ремонтировать, а когда лучше купить новую

Ремонт старого авто разумен, если потребует не более 30–40% его стоимости

В условиях стареющего автопарка многие водители решают: вкладываться в ремонт или менять автомобиль.

Эксперты рассказали Autonews.ru о целесообразности ремонта на фоне роста цен на запчасти.

Кирилл Арзамасов (Brannor) отметил, что цены на запчасти и сервис продолжают расти. Ремонтировать старую машину разумно, только если пробег не превышает 200-250 тыс. км, а расходы составят не более 30-40% ее стоимости. Иначе выгоднее купить новую.

Средний чек на сервис вырастет на 10-15%, что может сделать покупку нового авто более выгодной в долгосрочной перспективе, говорит эксперт.

Вадим Стрельбицкий («Авилон Kia») советует ориентироваться на состояние машины. Если автомобиль устарел и требует больших вложений, а средства есть, лучше его заменить. Ремонт целесообразен, если он не превышает 10% стоимости авто.

Алексей Тузов, независимый эксперт, отмечает, что ремонт старой машины становится менее выгодным из-за роста цен на обслуживание. Покупка нового авто часто рациональнее. Важно учитывать доступность запчастей и уровень сервиса бренда в регионе.

Мария Калатина (Major) считает, что проблем с ремонтом старых машин сейчас нет. Запчасти доступны, а сервисы укомплектованы профессионалами.

Все эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году запчасти и услуги вряд ли подешевеют. Основные причины роста – повышение НДС, логистические сложности и колебания валютных курсов. В 2025 году цены выросли на 10-20%, а на некоторые категории (тормозные диски, подвеска, детали для премиум-авто) – до 25-30%. Эта тенденция сохранится.

Стрельбицкий добавил, что на цены влияет внешне- и внутриполитическая ситуация, а также курс рубля. Повышение НДС уже привело к росту стоимости деталей на 2-10%.

Тузов ожидает средний рост цен на 8-12%, а в премиум-сегменте – до 20% из-за налогов, таможенных сборов и возможного дефицита деталей (особенно для двигателей и электрооборудования). Это сделает эксплуатацию машин старше 5-10 лет невыгодной.

Таким образом, выбор действия зависит от возраста и состояния автомобиля, бюджета на ремонт или покупку, а также долгосрочных затрат на содержание. Важно учитывать не только текущие расходы, но и перспективы надежности авто и доступности сервиса.