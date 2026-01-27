Эксперт рассказал, чем грозит заторможенная работа АКПП зимой

Зимой водитель может заметить, что автоматическая коробка передач (АКПП) переключается медленно, задерживает передачи или пинается на холодную. Часто симптомы игнорируют, считая их особенностью в мороз. Но правда в том, что такие признаки - первый сигнал о проблемах с трансмиссией, особенно если масло давно не менялось. Об этом "Российской газете" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

© Российская Газета

Признаки замершей коробки: задержки переключений после старта, автомат тянет первую передачу дольше обычного, некорректно работает на разгоне, возникают легкие толчки при переключении с 1 на 2 или с R на D, а также вибрации или "проскальзывания" при старте с прогрева.

Если коробка оживает после 10-15 минут езды, это уже симптом, а не особенность.

Почему так происходит? Есть четыре основные причины:

1. Загустевание масла

- Даже синтетическое ATF при -20°C теряет подвижность

-Возраст масла усиливает проблему: окисленное ATF густеет быстрее

2. Забитый фильтр и изношенный насос

- Если фильтр АКПП забит, насосу труднее прокачивать густую жидкость

- Это снижает давление в гидросистеме, что приводит к некорректной работе коробки.

3. Задубевшие резиновые уплотнения

- Манжеты и сальники теряют эластичность при морозе

- В результате возможны внутренние утечки давления и сбои переключения

4. Нет прогрева коробки

- На многих машинах прогревается только двигатель

- Масло в коробке может быть -20…-25°C даже после 10 минут работы на холостом ходу

Расскажем о рекомендациях для зимней эксплуатации АКПП

- Прогревайте коробку правильно. После запуска выждите 1-2 минуты на нейтрали (или в паркинге), не давая оборотов. Затем ехать нужно плавно - без резких ускорений в первые 5-10 минут. Не включайте режимы S, Snow или Kick-Down до полного прогрева

- Контролируйте состояние масла в коробке. Если масло не менялось более 60 000 км - зима это повод для замены. Проверьте цвет: свежее ATF - красное или розовое, старое - темно-коричневое или черное. Запах гари - тревожный сигнал: коробка работает на пределе.

При замене обязательно менять фильтр и прокладку поддона, а не просто освежать часть масла.

- Следите за уровнем масла. При пониженном уровне зимой возможны масляное голодание и проскальзывание. Проверка уровня - только на прогретой коробке и заведенном двигателе, в положении P (или N - зависит от модели)

- Используйте масло, соответствующее температурным требованиям. Выбирайте масло с допуском производителя и температурной стабильностью до -40°C. Никаких "универсальных" жидкостей без подтвержденного допуска.

- Утеплите зону коробки, если конструктивно возможно. Для некоторых моделей внедорожников и коммерческого транспорта есть экраны теплоизоляции или заводские решения. Но нельзя перекрывать зоны охлаждения - нужна грамотная установка.

Игнорируя поведение АКПП на холодную, вы рискуете попасть на капитальный ремонт за 150-300 тысяч рублей, - отмечает эксперт.