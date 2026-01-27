Запретный тюнинг: почему доработки автомобиля грозят большими проблемами

Некоторые водители всеми силами стремятся улучшить комфорт и функциональность своих автомобилей. Однако за несанкционированный тюнинг в РФ грозит штраф.

Статья 12.5.1 КоАП РФ регламентирует эксплуатацию транспортного средства с неисправностями или условиями, при которых его использование запрещено. Под эту статью могут попасть не только любители "быстрых и громких" машин, но и самые обычные люди, которые хотят установить на свой автомобиль фаркоп, дуги на крышу или дополнительный свет.

Важно понимать, что если производителем допускается установка дополнительного оборудования, то оно должно быть сертифицировано и установлено по технологии производителя. Если же конкретная модель не рассчитана на буксировку, перевозку груза на крыше или установку какого-то устройства, то это может быть расценено как самовольное вмешательство в конструкцию машины.

Дабы избежать проблем с законом, перед установкой любого вида доработок портал "Автовзгляд" настоятельно рекомендует проверить, предусмотрено ли оно заводом-изготовителем автомобиля. Для этого можно ознакомиться с мануалом по эксплуатации, официальным перечнем опций, а также обратиться в дилерский центр для оформления запроса в представительство бренда.

Во время передвижения по дорогам общего пользования рекомендуется иметь при себе каталог дооборудования, сертификат на изделие или заказ-наряд на работы, что позволит подтвердить законность изменений, внесенных в ваш автомобиль.

В случае если инспектор обнаружит неисправность или оборудование, не предусмотренное заводом, он может выписать штраф или даже лишить вас номеров и аннулировать регистрацию ТС.

