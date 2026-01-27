Заправляйся вовремя: почему езда «на лампочке» убивает ваш автомобиль

Сергей Петров: езда на пустом баке ускоренно изнашивает топливный насос

Привычка ездить с почти пустым баком наносит серьезный ущерб топливной системе и может оставить вас без машины в мороз или жару.

Независимый специалист Сергей Петров в беседе с Pravda.Ru отметил, что большинство производителей настоятельно советуют не опускать уровень топлива ниже отметки в четверть бака.

По словам эксперта, эта рекомендация продиктована важными техническими причинами. В летнюю жару топливный насос охлаждается за счет бензина, и при его низком уровне риск перегрева и поломки резко возрастает.

Зимой же в полупустом баке активно образуется конденсат, который на морозе может замерзнуть, заблокировав подачу топлива и сорвав утренний запуск двигателя. Петр подчеркнул, что эти риски существуют всегда, независимо от качества топлива.

Кроме того, привычка постоянно ездить «на светящейся лампочке» приводит к ускоренному износу самого насоса. При работе с малым количеством топлива он начинает захватывать воздух, что вызывает неравномерную подачу, сбои в работе и повышенное трение деталей.

Особенно опасны в такой ситуации затяжные подъемы и спуски. Автоэксперт дал простой совет: зимой для стабильного запуска лучше заправлять бак полностью, а летом почти полностью, оставляя небольшой резервный объем для испарения топлива.