Почему буксование в снегу не грозит серьезными последствиями для машины

Буксование в снегу не грозит серьезными последствиями для машины, однако автовладельцы могут заметить повышение давления масла в коробке передач. Об этом в беседе с RT рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

"По большому счету, буксование в снегу не представляет особой опасности для автомобиля. Если у человека механическая коробка передач (КПП) и он правильно работает педалью сцепления, особенно ничем это не чревато", – отметил специалист.

По словам автоэксперта, застопоривание хуже всего переносит вариатор из-за металлических конусов и ремня. При буксовании грузики разъезжаются, увеличивая крутящий момент. Поэтому вариатор требует навыков при использовании в таких условиях.

В свою очередь, на обычной автоматической коробке передач ничего страшного не происходит, хотя может слегка возрасти давление масла.

"Это не критично. Но вообще по таким зимам надо вспомнить практику возить с собой пластины противоскольжения, чтобы подкладывать их под колеса, когда буксуешь", – подытожил Попов.

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев рассказал, что в мороз автомобиль нужно прогревать минимум 3–4 минуты для подготовки двигателя к работе.

При этом, по его словам, в сильный холод машины часто не глушат, используя подогревы или работающий двигатель. Из-за этого после запуска, особенно при долгой стоянке, двигателю необходимо дать поработать на холостых оборотах, чтобы он вышел на рабочий тепловой режим.