Подсчитаны траты на владение квадроциклом в России

Эксперты подсчитали траты на владение квадроциклом в РФ. Сегодня квадроциклы уже перестали быть дорогой игрушкой для обеспеченных граждан, и давно появились у любителей активного отдыха, рыбаков и даже грибников. Тем не менее, многие россияне до сих пор уверены, что владение подобной техникой очень дорогое и может сравниться с содержанием внедорожника. Эксперты портала 110km.ru решили проверить, насколько это утверждение соответствует истине.

© Quto.ru

В первую очередь, владельцу нужна защитная экипировка. Это немалая статья расходов, но при должном уходе прослужить хороший шлем или ботинки могут несколько лет. Так, цены на шлем приличного качества начинаются примерно от 6 000 рублей.

Кроме того, сам набор зависит от выбора владельца: одни готовы ограничиться базовым минимумом, другие водители считают безопасность приоритетной и покупают полный комплект. Средний чек на приобретение защиты начинается примерно от 40 000 рублей.

Когда с необходимым «экипом» разобрались, нужно поставить транспорт на учёт — в 2026 году услуга обойдётся в 4 000 рублей. К ежегодным тратам стоит отнести покупку ОСАГО и транспортный налог. Цены на первый составляют, в среднем, 6 000 рублей, на второй — от 15 до 25 рублей за одну силу, в зависимости от мощности мотора.

Сообщается, что если речь идёт о редких и дорогих моделях, которые не поставляются на российский рынок официально, то обслуживание и правда может «влететь в копейку». Однако в подавляющем большинстве случаев подобная техника не очень дорогая в обслуживании.

© РИА Новости / Константин Михальчевский

Основной статьёй расходов остаётся топливо. Средний расход у полноприводных квадроциклов составляет 12—15 литров на 100 км пути, а производители рекомендуют «кормить» технику бензином АИ-95. Кроме того, расход растёт при буксировке прицепа, регулярных поездках по хардкорному бездорожью и при установке больших колёс.

Новый «квадрик» требует как минимум двух визитов в сервис в течение сезона: после обкатки и при пробеге 1500 км. Механики меняют масло и фильтры, а также проверяют ремни, вариатор, тормоза и жидкости.

ТО китайской техники обходится, в среднем, от 8 000 до 12 000 рублей, американской и канадской заметно дороже, счёт может достигать 40 000 рублей.

Нередко владельцы достаточно быстро задумываются о тюнинге. Здесь выбор и стоимость могут быть практически бесконечными, но для комфортных поездок, как правило, дело ограничивается установкой кофров, дополнительного света и подогрева ручек — такой комплект может обойтись примерно 35 000 рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Также россиянам советуют заранее определиться с местом хранения квадроцикла, так как парковка под открытым небом приведёт к поломкам. Хранение в сервисном центре обходится примерно от 10 000 до 20 000 рублей за сезон, цены на аренду гаража варьируются в зависимости от региона.

Отдельная статья расходов — перевозка до места поездок. Сегодня в России можно арендовать прицеп, цены начинаются от 1 000 рублей. Но если выезжать часто, то аренда становится невыгодной. С другой стороны, новый прицеп стоит примерно от 60 000 рублей, к тому же автомобиль должен быть оборудован фаркопом. Зато прослужит он долго, да и всегда можно продать.

В среднем, содержание транспортного средства обходится от 30 до 40 тысяч рублей в год. Если условия эксплуатации сложные, траты могут увеличиться.