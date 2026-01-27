Названы способы безопасной очистки автомобиля в снегопад

Сильные снегопады этой зимой создают немало проблем автомобилистам. Если отложить поездку невозможно, то важно соблюсти все правила очистки машины от снега. Инструкцию о том, как правильно откопать машину, опубликовал ТАСС. Неправильные действия могут причинить вред автомобилю и повысить вероятность ДТП.

Первым делом нужно освободить от снега выхлопную трубу. Это важно для предотвращения проникновения угарного газа в салон машины. После этого требуется расчистить снег перед ведущими колесами, а затем — по бокам.

Следующий этап — освобождение от снега нижней части бампера, что создаст просвет под днищем транспортного средства. Только после этого можно приступать к полной очистке крыши, стекол и зеркал.

Если машина не может выехать с места, перед очищенными ведущими колесами нужно создать карман на 30-50 сантиметров. Любые предметы, которые улучшают сцепление, следует положить под колеса. Это могут быть автомобильные коврики, картон или песок. Выезжать со стоянки следует, используя раскачивание вперед и назад, не давя на газ.

