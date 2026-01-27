Гибридный Geely EX5 EM-i прошел испытания: как показал себя кроссовер

После приостановки продаж в России гибридных кроссоверов Chery у российских покупателей двухмоторных машин массового сегмента есть, по сути, две варианта для покупки. Это кроссовер Evolute i-Space и герой нашего теста - Geely EX5 EM-i.

Модно и эффективно

Дизайн Geely EX5 EM-i работает на аэродинамику. Обтекаемые формы кузова, рассекатель переднего бампера, колесные диски особой формы и плоское днище предопределили коэффициент сопротивления воздуха всего 0,288. От электрической модификации Geely EX5, которая тоже продается в России, гибрид отличает лючок для подзарядки (с европейским разъемом Type 2/CCS Combo 2) на заднем правом крыле и бензиновый люк с противоположной стороны. Еще одна особенность - расположение номерного знака на пятой подъемной двери. У электрокара он размещен на заднем бампере.

Другие "фишки" экстерьера - классические ручки под привычный хват (у электрокара они выдвижные), большая, чем у "электрички" габаритная длина (4740 мм, +125 мм), и зауженная фронтальная оптика с функционалом автоматического переключения ближнего и дальнего света. Предусмотрены также рейлинги на крыше.

Багажник у Geely EX5 EM-i - на 528 литров, то есть очень даже вместительный. Пятая дверь в дорогих комплектациях идет с сервоприводом открывания. Фальшпол регулируется по высоте в двух положениях. Плохо же то, что в отсеке, как и у почти всех "одноклассников", нет запаски, имеется только ремкомплект. Нет также 12-вольтовой розетки, фиксирующих багаж сеточек и ниши под канистру с "омывайкой". Зато штатно предлагается багажная шторка, которой, кстати, лишена электрическая версия модели.

Электроника

Салон оформлен в модном и лаконичном ключе. Это тот случай, когда физические кнопки - в дефиците, а за управление бортовой электроникой отвечает большой тачскрин. В случае EX5 EM-i - это горизонтально ориентированный дисплей на 15,4 дюйма. Он может похвастаться быстродействием, отличным откликом на нажатия и свайпы, а также качественной, высокодетализированной картинкой, в том числе - системы кругового обзора с многочисленными ракурсами. Важно также, что смартфоны отзеркаливаются на большом "табло" с помощью беспроводного CarPlay. Для Android, правда, такой функции нет, для этого предлагается проводной протокол CarbitLink.

Важный эргономический плюс - удобная наклонная центральная консоль с двумя нишами для смартфонов. В левой предусмотрена беспроводная зарядка. Под тоннелем организована вместительная вещевая ниша c USB-слотами. Цифровая приборка - компактная и информативная, хотя индикаторы скорости смещены в ее левый сектор и даны не слишком крупно. Зато в старшей комплектации есть информативный проектор данных на лобовое стекло.

Еще две эргономические особенности - селектор трансмиссии под правой спицей руля (достаточно удобно) и многофункциональная шайба на центральном тоннеле. Последняя может отвечать как за климатические функции (например, настраивать интенсивность обдува), так и, к примеру, отстраивать громкость аудио.

Российским покупателям также точно понравится, что модель получила широкую адаптацию к нашим условиям. Штатно предлагаются датчики дождя и освещения, подогревы передних сидений, внешних зеркал, руля и ветрового и заднего стекол по всей площади. В топе подогревается и задний диван. Предусмотрен также бачок омывателя, объем которого специально для РФ был увеличен до 5 литров.

Кресла EX5 EM-i - удачной конфигурации. Тут и длинные подушки, и развитая боковая поддержка, и электрорегулировки передней пары кресел. Сзади тоже - удобно и просторно. Спинка дивана настраивается по наклону, есть кармашки в спинках передних кресел откидной подлокотник с подстаканниками и силовые USB-слоты. Но своей зоны климата, правда, нет, на "галерку" выведены лишь регулируемые дефлекторы. Что касается отделки, она презентабельная и приятная, процент мягких пластиков и экокожи высок.

Как он едет

EX5 EM-i - это последовательно-параллельный гибридов. Иными словами, атмосферный 1,5-литровый мотор (99 л.с. и 125 Нм) здесь может как заряжать тяговую батарею, так и передавать тягу на передние колеса. А значит, что по команде испытуемый может начать функционировать и исключительно в "зеленом", электрическом режиме. Запас электрического хода составляет по паспорту 111 км в городе и до 83 км в смешанном режиме (город + трасса). В любом случае, если от дома до офиса километров 20-25, можно перемещаться по такому маршруту на чистой электротяге - тихо и экологично. Заряжать же литий железо-фосфатную батарею на 18,4 кВт·ч можно либо в офисном, либо домашнем гараже, либо на ЭЗС. Быстрая зарядка позволяет увеличить запас батареи с 30 % до 80 % за 20 минут (при использовании станции постоянного тока). От бытовой же сети заряжаться придется примерно 3 часа.

Или же подзарядку обеспечит бензиновый агрегат, который допускается, но не рекомендуется заправлять бензином АИ-92. Рекомендовано топливо АИ-95. Кроме электрического режима Electro предусмотрено еще два. При выборе гибридного режима Hybrid электродвигатель будет питаться от батареи, а ДВС - работать как генератор для ее подзарядки. В самом же производительном режиме Power ДВС подключается к вращению колес практически постоянно, то есть речь идет о максимальной отдаче установки при повышенных оборотах бензинового мотора.

На практике, как оказалось, производительность EX5 EM-i заметно падает, если батарейный блок близок к опустошению. Тем не менее, минимальный уровень заряда всегда присутствует, и гибрид ни при каких условиях не становится тихоходом. На ускорение до "сотни" у кроссовера с совокупной отдачей 218 л.с. уходит 8,1 с. Так что с быстрыми обгонами и активными перестроениями - нет проблем.

Другое дело, что запасы тяговой батареи быстро тают, если мчать по трассе, а при потере заряда (его уровень может снизиться до пороговых 15%), ухудшится и динамика. Поэтому главный совет любителям активной езды - старайтесь держать батарею заряженной! Что касается плавности хода, она у этой машины на неплохом уровне. В салон транслируется лишь "мелочевка" на неровностях, выбоины и выступы отрабатываются уверенно и без дискомфорта.

Цены и оснащение

Остается добавить, что Geely EX5 EM-i предлагается в России в двух комплектациях. Младшая - Pro - идет с 18-дюймовыми колесами, полноценным виртуальным инструментарием (большой тачскрин и цифровая "приборка"), камерой заднего вида немного урезанным списком подогревов и при этом адекватно работающим адаптивным круизом.

Топовый же вариант Max - это еще и с 19-дюймовыми колесами, панорамной крышей, расширенным пакетом электронных помощников, электроприводом водительского кресла с памятью, проекционный дисплей, улучшенной акустической системой, системой кругового обзора и дополнительным передним парктроником. Цены без учета скидок - 3 569 990 рублей и 3 869 990 рублей соответственно.