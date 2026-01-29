Российские владельцы GAC GS8 перечислили недостатки кроссовера

Большой кроссовер GAC GS8 имеет проблемы, которые раздражают его владельцев. «Лента.ру» изучила их отзывы на Auto.ru и выяснила, чем им не угодил автомобиль.

Один из владельцев по имени Александр подробно описал свои претензии. Он указал на сбои в синхронизации двигателя и коробки передач, неудовлетворительную работу климат-контроля, неудобные сиденья и некорректные показания бортового компьютера о расходе топлива. Замена свистящего моторчика печки потребовала четырех визитов к дилеру, при этом сервис изначально не подтверждал неисправность.

«Только после многочисленных видео, записанных мною, в разных режимах работы самого климата и мотора, отправленных в дилерский центр,… они-таки моторчик заказали и поменяли», — пишет Александр.

Во время поездки по трассе у этого автомобиля отказали стеклоочистители — они внезапно остановились в рабочем положении. Система возобновила работу только после остывания моторчика. Неточности в показаниях о расходе топлива — еще одна претензия Александра, и не только его, если изучить отзывы. В его случае при пробеге в 32 тысячи километров бортовой компьютер корректно отображал данные только при движении на круиз-контроле со скоростью до 130 километров в час без вмешательства водителя. В остальных случаях погрешность достигала 50 процентов.

Но самая серьезная проблема произошла, когда на центральном экране появилось сообщение об «Экстренном вызове», после чего система перестала реагировать на команды. Одновременно климат-контроль начал подавать в салон холодный воздух, так как датчик ошибочно показывал за бортом плюс 51 градус вместо реальной нулевой температуры. После диагностики в дилерском центре автомобиль вернули владельцу с заверениями об исправности. Однако вечером того же дня самопроизвольно включилась подсветка порогов, а на следующий день перестали работать поворотники. Причиной стала утечка жидкости из бачка омывателя в салон. Она залила блоки управления, что привело ко множественным сбоям в электронике.

Другой владелец под ником «unicum» подтвердил схожие проблемы и добавил, что при скорости более 150 километров в час можно остаться без топлива, несмотря на положительные показания бортового компьютера. Также он указал на отсутствие адекватной поддержки от производителя и сложности с гарантийным ремонтом со стороны дилеров.

Владелец Михаил Сухоруков к недостаткам отнес небольшой объем багажника, дорогое техническое обслуживание и быструю потерю рыночной стоимости. При этом отметил, что автомобиль хорошо ведет себя зимой, обладает высокой проходимостью и просторным салоном.

