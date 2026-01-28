Что будет с ценами на запчасти в 2026 году

Эксперты объяснили, что будет с ценами на запчасти в 2026. Российский рынок запчастей для премиальных автомобилей, по мнению аналитиков, переживает трансформацию. Согласно исследованию компании-производителя тормозных механизмов Brannor, которое есть в распоряжении Quto.ru, в этом году продажи деталей для ремонта машин вырастут, а автомобилисты будут чаще выбирать оригинальные компоненты или их дорогие аналоги.

© Quto.ru

По предварительным оценкам, объём продаж запасных частей вырастет в 2026 году на 10—12%. При этом одним из ключевых факторов эксперты называют рост автопарка в возрасте от 5 до 7 лет.

Аналитики отмечают, что в 2025 году цены росли из-за постоянного колебания курса валют, из-за чего поставщики вынуждены были закладывать в стоимость от 10% до 20% в качестве «подушки безопасности». Помимо этого, на ценообразование влияет инфляция, которая затронула цепочку поставок на всех уровнях и привела к подорожанию примерно на 10%: логистика, топливо, тарифы РЖД, аренда складов, сертификация.

При этом отмечается, что клиенты стали чаще заказывать не самые доступные детали, а более дорогие, но качественные.