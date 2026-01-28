Названы преимущества и недостатки фургона Avior G10 за 3,3 млн

© За рулем

Ниша компактного комтранса размером чуть больше Ларгуса, но меньше Газели у нас сейчас полупустая. С автомобилями типоразмера Peugeot Expert и Citroen Jumpy пока негусто. Вазовский проект SKM как будто забуксовал, Sollers SF1 никак не может раскрутиться.

Но вот Avior G10. Выпускает его один из крупнейших производителей КНР, компания SAIC. На внешних рынках продается под маркой Maxus, а в России, Беларуси и Казахстане – как Avior.

Дизайн Avior G10

В отличие от упомянутых машин (я не про Peugeot/Citroen сейчас), G10 не выглядит старомодным. На парковке смотрится не хуже, чем стоящий поблизости «параллельный» Ford Transit Custom.

Мы взяли на тест базовый цельнометаллический фургон. Также есть грузопассажирский комби, микроавтобус, изотермическое исполнение.

Все кузовные панели, за исключением крыши, сделаны из оцинкованного металла: гарантия от сквозной коррозии – 8 лет. На весь автомобиль – 3 года или 100 тысяч км.

Про удобство погрузки/выгрузки и грузоподъемность Avior G10

Это машина для перевозок на коротком плече, например, городской доставки мелких товаров. К стесненной среде Avior подготовлен отлично. Доступ в грузовой отсек аж через три двери: заднюю (высота проема – 118 см, ширина – 138 см) и две боковые сдвижные (118×98 см). В этом сегменте, как правило, обходятся одной «боковушкой».

В отличие от Sollers SF1, задняя дверь не подъемная, а из двух распашных створок: не мешает подъехать вилочному погрузчику. Внутренние размеры грузового отсека – 2500×1590×1270 мм, а его объем – 5,2 м³. По паспорту грузоподъемность составляет 440 кг, но, как это часто бывает, в реальности машина может увезти гораздо больше. Производители прибедняются, чтобы беспрепятственно заезжать в пределы московского «грузового каркаса».

Как едет Avior G10

Мы перегруза не допустили, взяв на борт четыре центнера. Так вот, машина этого даже не почувствовала. Двухлитровый 160‑сильный дизель всё так же позволял трогаться без подгазовки на первой передаче. Скорость набирается спокойно и уверенно. Очень понравилась работа шестиступенчатой механической коробки – передачи переключаются четко, «затыков» ни разу не было.

Но отсутствием аппетита Avior не страдает: 12 л/100 км в городе и 9,5-10 л/100 км – на трассе.

Подвеска мягкая и энергоемкая – ездовой комфорт сопоставим с легковыми автомобилями. Да и управляемость отнюдь не грузовая: G10 на удивление лихо закладывает виражи, крепко держит прямую и уверенно гасит скорость (тормоза дисковые «по кругу»). А в случае чего на помощь придет система стабилизации.

Насторожило, что в диапазоне 80-110 км/ч идет легкое биение руля. То ли колеса разбалансированы, то ли особенность конструкции. Но катить по трассе не очень удобно. Ехать быстрее мешает слабая шумоизоляция – гул от дороги и рокот мотора полностью заполоняют салон.

Что надо улучшить

Водительское место порадовало удобной посадкой. Но и здесь не без проблем: глухая перегородка грузового отсека, а задней камеры нет… Благо, в слякоть боковые стекла и зеркала долго остаются чистыми. Для России это ценное преимущество, но камеру все-таки не помешало бы внедрить – равно как обогрев сидений и наружных зеркал.

Цены Avior G10

На старте продаж за цельнометаллический G10 просили 3,9 млн рублей. За полгода 14 дилеров смогли реализовать менее полутора сотен машин. Ближе к зиме Avior спохватился и снизил цены – теперь они стартуют с 3,3 млн. По-прежнему недешево, но уже веселее.

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль (или автомобили) из этой публикации – в числе номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра.