Почему бензин запрещено окрашивать в некоторые цвета?
Эксперт «За рулем» рассказал, почему нельзя заправлять авто авиационным бензином
Вопрос от читателя «За рулем»:
Какого цвета должен быть современный автомобильный бензин?
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
Все российские бензины, согласно п. 4.4 ГОСТ 32513–2013, могут быть окрашены в любые цвета кроме зеленого и голубого. То же ограничение содержится в п. 4.3. Технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011. С октановым числом цвет отныне никак не связан. Производители бензина могут выбирать расцветку сообразно своему разумению.
Зеленый и голубой цвета оказались под запретом, потому что их по ГОСТ 1012–2013 отдали авиационным бензинам.
Подобное топливо содержит ряд таких вредных компонентов, как тетраэтилсвинец. Каталитические нейтрализаторы автомобилей их не переносят.
