Чем грозит экономия на обслуживании АКПП

Автоматическая коробка передач - важный элемент автомобиля, обеспечивающий комфортную и безопасную езду. Однако ее эксплуатация требует внимательного отношения и регулярного обслуживания. В противном случае даже самый надежный агрегат может выйти из строя, оставив владельца без колес на длительное время.

Правильная эксплуатация автоматической коробки передач может значительно продлить ее срок службы. Однако, несмотря на все усилия, рано или поздно наступает момент, когда в работе коробки возникают сбои.

Одной из частых причин поломок является "масляное голодание" или недостаточный прогрев трансмиссии в холодное время года. Это может привести к неприятным вибрациям и сильному износу деталей. Если не следить за состоянием трансмиссии, масляный фильтр АКПП может забиться грязью, что также вызовет вибрации.

Среди других причин можно выделить загрязнение продуктами износа, появление шлама и нагара, использование неподходящей или контрафактной жидкости, несвоевременную замену фильтрующего элемента и перегрев трансмиссионного масла.

Решение проблемы часто зависит от наличия необходимых комплектующих для конкретной трансмиссии. Подобрать нужную деталь для отечественных автомобилей обычно не составляет труда, но для иномарок это может стать настоящей задачей с тремя неизвестными. В некоторых случаях запчасти приходится заказывать, и их доставка может занять от месяца до полугода.

Заместитель гендиректора по VIP-направлению ГК "Автодом" Роман Тимашов в беседе с порталом "Автовзгляд" отметил, что в том случае, если неисправность серьезна, официальный сервис может заменить весь агрегат в сборе, поскольку переплата за ремонт может в несколько раз превышать стоимость самой АКПП.

Важно помнить, что не все автопроизводители разрабатывают и выпускают трансмиссии самостоятельно. Чаще всего они используют продукцию немецких, японских, американских или китайских производителей. В связи с этим на рынке появляются неоригинальные комплекты для ремонта. Их использование допустимо, но важно тщательно проверять совместимость с каждой конкретной коробкой передач, а также стараться избегать контрафакта, поскольку малейшая экономия на столь важном узле в машине может обернуться финансовой катастрофой для кошелька владельца.

Эксперт подчеркивает, что самый эффективный ремкомплект - набор деталей от специализированных производителей, подобранный под особенности конкретной трансмиссии и установленный квалифицированным мастером.

Помните, что ремонт трансмиссии - это сложный процесс, требующий знаний конструкции, стерильности помещения и опыта. При сомнениях в своих действиях и опыте лучше обратиться к профессионалам, которые дадут гарантию на работы и комплектующие.

