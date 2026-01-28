С 2027 года права будут отбирать автоматически

В России с 1 сентября 2025 года вступил в силу расширенный перечень медицинских противопоказаний для водителей. Теперь в нем официально значатся расстройства аутистического спектра, аномалии цветового зрения (дальтонизм) и не только, которые могут стать основанием для отказа в выдаче прав.

«Водителей по-прежнему могут лишить прав из-за серьезных психических и неврологических расстройств, нарушений зрения, а также алкогольной или наркотической зависимости. С 1 марта 2027 года информация о некоторых заболеваниях будет напрямую поступать из медицинских учреждений в ГИБДД. В ряде случаев это приведет к автоматическому аннулированию прав, без суда», – приводит слова адвоката Самарской областной коллегии адвокатов Михаила Петрова samara.aif.ru.

Эта мера призвана оперативно отстранять от управления транспортом водителей, чье состояние здоровья представляет опасность.

К психическим и поведенческим расстройствам, препятствующим управлению автомобилем, относят шизофрению, тяжелые расстройства настроения, умственную отсталость, поведенческие нарушения из-за употребления психоактивных веществ и расстройства аутистического спектра. Эти заболевания снижают способность адекватно оценивать ситуацию на дороге, контролировать эмоции и быстро реагировать на опасность, поэтому медицинская комиссия отказывает в выдаче необходимой для прав справки.

Внимание в перечне уделяется и эпилепсии, и другим судорожным расстройствам из-за риска внезапной потери сознания за рулем, что может привести к тяжелым авариям. К противопоказаниям также отнесены иные неврологические заболевания, нарушающие координацию, сознание или моторику.

Серьезные нарушения зрения, включая слепоту, делают вождение невозможным. С 2025 года в список официально включен и дальтонизм, поскольку неправильное восприятие цветов светофора и знаков повышает аварийность.

Прямым противопоказанием остаются хронические расстройства, связанные с употреблением алкоголя или наркотиков. Они приводят к потере контроля, снижению реакции и концентрации, делая водителя опасным для окружающих.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что с начала января 2026 года в России отменили временный порядок автоматического продления водительских прав, действовавший с 2022 года. Теперь для замены просроченного удостоверения водителям нужно будет заново пройти медкомиссию, оплатить госпошлину и получить новый документ в стандартном порядке.