Автоэксперт посоветовал закрыть нижнюю часть радиатора на зиму

Автоэксперт Евгений Балабас дал рекомендации автолюбителям, как сохранить работоспособность автомобильного радиатора в зимний сезон. По его словам, грязь, соль и химические реагенты, которыми обрабатываются российские дороги, проникают сквозь радиаторную решетку и приводят к коррозии алюминиевого радиатора и засорению его сот.

© Вечерняя Москва

Эксперт подчеркнул, что целесообразно закрывать нижние отверстия решетки специальным щитком, который предотвращает попадание агрессивных жидкостей внутрь системы охлаждения. Эти щиты устанавливаются просто, закрепляясь клипсами на нижней части бампера.

При покупке автомобиля владелец должен убедиться, оборудован ли он такими элементами защиты. Если заводская защита отсутствует, предлагается приобрести специализированные аксессуары.

— Если такой щиток есть, остро необходимо его поставить. Если его нет, то стоит поинтересоваться, имеются ли в продаже какие-то нештатные конструкции. В крайнем случае не так уж сложно что-то сделать из мягкого пластика и закрепить на хомутах, — добавил Балабас.

Таким образом, дополнительная защита позволит снизить износ радиатора и продлить срок эксплуатации автомобиля в сложных дорожных условиях зимы, сообщает Общественная Служба Новостей.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин назвал правила безопасной езды в снегопады и метель.