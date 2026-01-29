Снег и холод становятся причиной неожиданных штрафов для водителей

Перечислены штрафы, которые водители рискуют получить зимой.

Зимняя дорога таит не только опасности, но и «подводные камни» в виде штрафов за нарушения, которые водитель может совершить невольно.

Одна из ошибок – парковка на газоне, который просто не видно под сугробом. Штрафы за это нарушение варьируются в зависимости от региона и могут достигать 5 тысяч рублей для обычного автовладельца, а для организаций – сотен тысяч.

Также зимой важно парковаться так, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Автомобиль, создающий помехи уборке, могут эвакуировать с дополнительными расходами для владельца.

Даже неубранный с машины снег может стать дорогостоящей проблемой. Поездка со снежной «шапкой» на крыше грозит штрафом в 500 рублей, а также за нечитаемые номера и загрязненные фары. А если этот снег слетит на другую машину, вина однозначно ляжет на водителя, не очистившего свой автомобиль. Опасно и сбивать снег с машины на проезжую часть – это считается созданием помех движению.

Частая зимняя привычка – прогрев двигателя – тоже может ударить по карману. Если делать это во дворе жилого дома дольше пяти минут, можно получить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Не останутся без внимания инспекторов и технические неполадки, характерные для холодов: замерзшая жидкость в омывателе или неработающие стеклоочистители считаются неисправностью, за которую положен штраф в 500 рублей, а в некоторых случаях инспектор может и вовсе запретить дальнейшую поездку.

Таким образом, в зимний сезон автомобилистам стоит быть вдвойне внимательными не только к дороге, но и к состоянию своего автомобиля, и к выбору места для парковки.