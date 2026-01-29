Китайские авто в зоне риска: страховщики назвали самые угоняемые марки

По данным страховой компании, в 2025 году наиболее часто угоняемыми автомобилями в России стали модели марок Lada, JAC и Nissan. Абсолютным «лидером» антирейтинга оказалась Lada Niva, на которую пришлось 55 % всех зарегистрированных случаев.

«Высокий спрос на запчасти и относительная уязвимость штатных систем защиты делают модели, попавшие в антирейтинг, привлекательными для преступников. Они часто используют доступные в Сети методы: сканеры для копирования сигналов ключей или «удочки» для усиления радиосигнала. Это позволяет открыть и завести машину без физического ключа», – пояснили «Известиям» в пресс-службе компании.

Эксперты отмечают, что особое внимание злоумышленников привлекают популярные китайские автомобили, часто с целью продажи оригинальных запчастей. В сегменте грузовиков наибольшее число краж приходится на Sinotruk Sitrak.

География угонов остаётся неизменной: основная доля инцидентов фиксируется в густонаселенных городах с высокой концентрацией транспорта, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Ставрополь.

